НАТО не закриє небо над Україною, щоб не наражати на небезпеку європейців – Берлін

Альянс не може ризикувати, аби війна в Україні перекинулася на інші країни та перетворилася на третю світову

У МЗС Німеччини заявили, що мають нести відповідальність «за власне населення»

НАТО не піде на закриття повітряного простору над Україною, адже це означатиме вступ у військовий конфлікт з Росією, що поставить під загрозу життя мільйонів європейців. Про це заявила міністерша закордонних справ ФРН Анналена Бербок в ефірі німецького телеканалу ARD, пише «Укрінформ».

«Це означатиме, що літаки НАТО будуть обстрілювати російські літаки, це означатиме пряму участь НАТО в конфлікті… У нас є відповідальність за захист власного населення», – заявила Бербок.

Вона зазначила, що блок несе відповідальність за життя мільйонів європейців і не може ризикувати, аби путінська війна в Україні перекинулася на інші країни та перетворилася на третю світову – тож «треба зберігати холодну голову».

При цьому міністр зауважила, що докори президента України Володимира Зеленського «вражають прямо в серце».

Глава МЗС ФРН сказала, що події останніх днів показали – для Путіна не існує «червоних ліній», тож НАТО має посилити свої східні кордони, аби бути в змозі захистити союзників. Вона додала, що Німеччина підтримує передачу Польщею Україні літаків радянського зразка (на що Варшава ще не погодилася).

Німеччина своє чергою буде дивитися, що ще зможе надати Києву зі своїх запасів. Водночас глава МЗС ФРН зауважила, що не про всі домовленості треба говорити в публічному просторі.

Бербок упевнена, що запровадження західних санкцій і постачання зброї матимуть ефект, тиск на російське керівництво зростає. Втім, співголова партії «Зелених» обережно поставилася до заклику повністю відмовитися від імпорту російських енергоносіїв, зазначивши, що до такого кроку «треба добре підготуватися». Вона додала, що санкції починають діяти не відразу, що вони мають бути такими, які триватимуть довго, а не будуть скасовані невдовзі після впровадження.

Нагадаємо, Зеленський до світових лідерів: Скільки людей має загинути, щоб ви закрили небо?

Як відомо, генеральний секретар Нато Єнс Столтенберг заявив про солідарність союзників щодо того, що літаки Альянсу не мають діяти над українським повітряним простором.

Тим часом Україна знайшла альтернативу безпольотній зоні.