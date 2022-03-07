Війна Путіна проти України: як минула ніч у регіонах

В Сумську область заходить велика кількість російських військ з Росії

Українські військові дають потужну відсіч ворожим військам та продовжують боротьбу. Обласні військові адміністрації надали загальну інформацію щодо того, як їхні регіони пережили цю ніч.

Кіровоградщина

Було спокійно, без тривог.

Волинь

Спокійно

Херсон

Ніч минула спокійно. Область в окупації. Багато сіл без світла, газу, води, без їжі та медикаментів. Потрібен зелений коридор.

Житомирщина

З вечора під обстріли потрапила північна частина області. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура у містах Овруч, Малин, Коростень, с В'язівка Коростенського району. Авіаудари задавались по приватним будинкам, будівлі Центру зайнятості, одна із ракет розірвалась поряд зі школою.

Запорізька область

Біля населених пунктів Гуляйполе, Оріхів та на напрямку Василівка-Балабіно особовий склад ЗСУ веде оборонну операцію. Пологи, Василівка, Токмак - тимчасово окуповані.

АЕС залишається під контролем окупанта.

Рівненщина

Спокійно

Вінниччина

Ніч відносно спокійна. З 5:30 повітряні тривоги.

Хмельницька область

Спокійно. Повітряні тривоги. По Старокостянтинівському аеродрому щодо вчорашніх ударів: 3 людини поранено, один загиблий.

Черкаси

Ніч минула спокійно

Львівщина

Тихо

Чернігівщина

У Чернігові 3 повітряні тривоги за ніч. Вночі російська армія хаотично обстрілювала жилі квартали Чернігова, центр міста. Цілили навмання по місту. Поцілили у школу, житлові будинки, частина міста без електрики. Бої на підступах до Чернігова, бої по області.

Сумщина

Ніч була без авіаударів. Складною залишається ситуація в Охтирці, Тростянці.

Полтавщина

Полтава: нічні повітряні тривоги в Полтаві, Лубнах та Пирятині

Чернівці

Спокійно

Івано-Франківськ

Спокійно

Луганщина

Ніч пройшла спокійно, зранку обстрілюють Сєвєродонецьк з важкої артилерії. Попасна вже дві доби під масованими обстрілами. Вчора відправили евакупційний потяг – більше 2000 людей

Донеччина

Маріуполь, Волноваха – в облозі. Йдуть бої. У Краматорську – пізно ввечері була повітряна тривога.

На область направляють гуманітарні вантажі, вже отримали з Дніпра, Черкас, Львова.

Потрібен зелений коридор.

Тернопіль

Тихо

Одеса

Ніч минула спокійно

Миколаївщина

Миколаїв обстріляли градами. В інших районах області ніч була відносно спокійна.

Дніпро

На Дніпропетровщині три повітряні тривоги за ніч. Зараз спокійно.

Харківщина

Всю ніч тривали атаки з повітря на житлові будинки в різних районах міста.

Київщина

Бої по напрямку Макарів-Ірпінь-Гостомель. Постійні тривоги авіаудару. В с.Бишів Фастівського району - авіаудар.

Закарпаття

Ніч минула тихо