Санкційний пакет має стати болісним для Росії: звернення Зеленського (відео)

Зараз у Євросоюзі триває підготовка шостого санкційного пакету, зазначив Зеленський

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців після 56 днів війни. Відповідне відео Зеленський опублікував на своїх офіційних сторінках.

Глава держави розповів про приїзд голови Євроради Шарля Мішеля та розробку нового пакету санкцій.

«Зараз у Євросоюзі триває підготовка шостого санкційного пакету. Обговорили це сьогодні з Шарлем Мішелем. Працюємо над тим, щоб зробити його по-справжньому болісним для російської воєнної машини та російської держави в цілому. Наголошую на кожних переговорах, що санкції потрібні не як самоціль, а як практичний інструмент, щоб спонукати Росію шукати мир», – заявив Зеленський.

Він зазначив, що сьогодні було опубліковано план щодо посилення санкцій. Він передбачає обмеження для енергосектору росії, банківського сектору, експортно-імпортних операцій, транспорту. Серед найближчих кроків має бути нафтове ембарго і повне обмеження постачання нафтопродуктів з Росії.

«Коли це буде імплементовано, Росія втратить можливість фінансувати воєнну машину... Росія має бути визнана державою – спонсором тероризму, а російські збройні сили повинні бути визначені терористичною організацією», – наголосив президент.

Нагадаємо, канцлер Австрії Карл Негаммер, який відвідав Володимира Путіна 11 квітня, заявив президенту Росії, що західні санкції будуть лише посилюватися.

Офіс президента України ж закликав Захід запровадити нафтове ембарго проти Росії.