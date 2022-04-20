Зеленський пропонує обмін: російських військових на жителів Маріуполя

Українська влада очікує на відповідь Кремля

Україна готова до обміну російських військовополонених на безпечний прохід гуманітарним коридором цивільних та захисників Маріуполя, заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем у Києві.

«Ми готові до різних форматів обміну наших людей на російських людей. Російських військових, яких вони залишили. І трупи вони залишили, і поранених вони залишили. І тому ми готові заради наших людей, як військових, так і цивільних, на будь-який формат обміну. Це така сама правда, як і те, що я готовий до діалогу упродовж останніх трьох років щодо кінця війни з президентом РФ», – сказав Зеленський.

Президент зізнався, що не знає, коли ми зможемо розблокувати Маріуполь. Але, за його словами, ніхто не збирається здаватися ворогу.

Наразі ситуація в Маріуполі є важкою і деблокада міста неможлива, оскільки для цього потрібно зробити шість речей. Про це сказав радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Нагадаємо, сьогодні полк «Азов» опублікував відео із Маріуполя – міста у ворожій облозі, захисники якого стримують наступ російських окупантів уже більше місяця. На кадрах видно тіла загиблих українців. Деякі з них лежать біля автомобілів, деякі – просто на землі.

Командир 36 бригади морпіхів, яка також боронить Маріуполь, майор Сергій Волина звернувся до світових лідерів з проханням застосувати процедуру вилучення до військових Маріупольського гарнізону та мирних жителів, які укриваються на заводі. Він зазначив, що це може бути його останньою заявою, адже в захисників «залишилося лише кілька днів, а то й годин».

На сьогодні Україна попередньо домовилася про гуманітарний коридор з Маріуполя для жінок, дітей і людей похилого віку. Увесь час окупанти не тільки тримали місто в блокаді, а й заважали централізованій евакуації. Виїзд був можливий тільки приватним транспортом, і то не щодня.



