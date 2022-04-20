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    Загиблі на вулицях та поховання у дворах: «Азов» показав кадри з Маріуполя

    Моторошні кадри оприлюднили бійці полку &laquo;Азов&raquo; - Загиблі на вулицях та поховання у дворах: «Азов» показав кадри з Маріуполя
    Моторошні кадри оприлюднили бійці полку «Азов»
    фото: скріншот відео

    На кадрах видно тіла загиблих українців: деякі з них лежать біля автомобілів, деякі – просто на землі

    Полк «Азов» опублікував відео із Маріуполя – міста у ворожій облозі, захисники якого стримують наступ російських окупантів уже більше місяця.

    На кадрах видно тіла загиблих українців. Деякі з них лежать біля автомобілів, деякі – просто на землі.

    Зафіксовано також невпинні ворожі обстріли та влучання у житлові будинки, пожежі, спричинені російськими снарядами, випалені чорні порожні будівлі й понівечені дороги.

    «Що таке Маріуполь і маріупольці сьогодні? Це повністю зруйноване, розбомблене, спалене та згвалтоване російськими окупантами місто. Це сотні мертвих тіл на вулицях. Це поховання членів сімей у дворах, понад дорогою, у дитячих садках. Це постійні обстріли житлових районів міста російськими вбивцями», – зазначили «азовці».

    Вони підкреслили, що місто не здається і продовжує бути українським, поки його обороняють мужні захисники Маріуполя, поки не закінчиться останній патрон.

    «Місто має бути українським, щоб мати надію на щасливе майбутнє, щоб не перетворитись на одне з багатьох вже мертвих міст невизнаних «республік», – додали в полку.

    Нагадаємо, сьогодні командир 36 бригади морпіхів, яка також боронить Маріуполь, майор Сергій Волина звернувся до світових лідерів з проханням застосувати процедуру вилучення до військових Маріупольського гарнізону та мирних жителів, які укриваються на заводі. Він зазначив, що це може бути його останньою заявою, адже в захисників «залишилося лише кілька днів, а то й годин».

    На сьогодні Україна попередньо домовилася про гуманітарний коридор з Маріуполя для жінок, дітей і людей похилого віку. Увесь час окупанти не тільки тримали місто в блокаді, а й заважали централізованій евакуації. Виїзд був можливий тільки приватним транспортом, і то не щодня.

    Додамо, що іноземець розповів про найстрашніше знущання у рашистських катівнях Маріуполя.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Азов Україна місто поховання окупація #stoprussia
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    Загиблі на вулицях та поховання у дворах: «Азов» показав кадри з Маріуполя