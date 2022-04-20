Загиблі на вулицях та поховання у дворах: «Азов» показав кадри з Маріуполя

На кадрах видно тіла загиблих українців: деякі з них лежать біля автомобілів, деякі – просто на землі

Полк «Азов» опублікував відео із Маріуполя – міста у ворожій облозі, захисники якого стримують наступ російських окупантів уже більше місяця.

На кадрах видно тіла загиблих українців. Деякі з них лежать біля автомобілів, деякі – просто на землі.

Зафіксовано також невпинні ворожі обстріли та влучання у житлові будинки, пожежі, спричинені російськими снарядами, випалені чорні порожні будівлі й понівечені дороги.

«Що таке Маріуполь і маріупольці сьогодні? Це повністю зруйноване, розбомблене, спалене та згвалтоване російськими окупантами місто. Це сотні мертвих тіл на вулицях. Це поховання членів сімей у дворах, понад дорогою, у дитячих садках. Це постійні обстріли житлових районів міста російськими вбивцями», – зазначили «азовці».

Вони підкреслили, що місто не здається і продовжує бути українським, поки його обороняють мужні захисники Маріуполя, поки не закінчиться останній патрон.

«Місто має бути українським, щоб мати надію на щасливе майбутнє, щоб не перетворитись на одне з багатьох вже мертвих міст невизнаних «республік», – додали в полку.

Нагадаємо, сьогодні командир 36 бригади морпіхів, яка також боронить Маріуполь, майор Сергій Волина звернувся до світових лідерів з проханням застосувати процедуру вилучення до військових Маріупольського гарнізону та мирних жителів, які укриваються на заводі. Він зазначив, що це може бути його останньою заявою, адже в захисників «залишилося лише кілька днів, а то й годин».

На сьогодні Україна попередньо домовилася про гуманітарний коридор з Маріуполя для жінок, дітей і людей похилого віку. Увесь час окупанти не тільки тримали місто в блокаді, а й заважали централізованій евакуації. Виїзд був можливий тільки приватним транспортом, і то не щодня.

Додамо, що іноземець розповів про найстрашніше знущання у рашистських катівнях Маріуполя.