Залишилися лічені години: захисники Маріуполя звернулися до світу

Командир Волина: «Ми звертаємося до світових лідерів (із проханням) допомогти нам»

Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський (Волина) записав звернення до іноземних держав і закликав провести «екстракцію» з Маріуполя. Він просить вивезти військових і цивільних у безпечне місце: на порятунок від росіян залишаються дні чи години. Відеозвернення Волини оприлюднила журналістка Наталя Нагорна у Facebook.

«Це наше звернення до світу. Це може бути нашим останнім зверненням. В нас, можливо, залишилися лічені дні або години. Угруповання противника в десятки разів перебільшує нас. Вони мають панування в повітрі, в артилерії, в угрупованнях, які діють на суходолі, в техніці й танках.

Ми ведемо оборону на одному об’єкті, на заводі («Азовсталь»), де знаходяться військові Маріупольського гарнізону та цивільні особи, які потрапили в пастку війни.

Ми звертаємося до світових лідерів (із проханням) допомогти нам. Ми звертаємось із проханням застосувати до нас процедуру «extraction» та вивести нас на територію третьої держави.

Маріупольський гарнізон військових – з нами більше 500 поранених бійців та сотні цивільних осіб, серед яких є жінки та діти. Ми просимо надати нам безпеку на території третьої держави. Дякую», – сказав Волинський.

До слова, засновник полку «Азов» Андрій Білецький підтвердив інформацію про те, що росіяни 19 квітня бомбардували лікарню поблизу «Азовсталі».

Нагадаємо, маріупольський завод «Азовсталь» «розбомблений та знищений практично повністю». Про це заявив заступник командира полку «Азов» Святослав «Калина» Паламар.

Раніше стало відомо, що російські військові хочуть стерти «Азовсталь» з обличчя землі. Тож окупанти готують тритонні «сюрпризи» з неба, про які заявив ростовський командир взводу загарбників.