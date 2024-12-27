Роздувати конфлікт між DeepState і військовим керівництвом ніхто не буде, – Бутусов

«Керівництво Збройних сил мене запевнило...»

Наразі немає жодних непорозумінь між представниками військового командування та OSINT-проектом DeepState, що показує на онлайн-картах просування фронту. Про це розповів журналіст Юрій Бутусов в інтерв'ю «Українській правді».

«Керівництво Збройних сил мене запевнило, що жодних проблем DeepState створювати не будуть. Я сприйняв це як бажання не роздмухувати конфлікт. Сенсу для DeepState конфліктувати з військовим керівництвом немає жодного. Так само і у військового керівництва з цією аналітичною структурою теж конфліктувати сенсу немає», – зазначив Юрій Бутусов, посилаючись на власні джерела у вищих колах військового керівництва.

Раніше Бутусов повідомив, що ВСУВ «Хортиця», яким командує генерал Гнатов, не висунуло претензій саме до DeepState, але фактично розкритикувало дані, на підставі яких було зроблено дописи в соцмережах.

За його даними, питання могла зняти зустріч колективу DeepState із командуванням ТСУВ «Хортиця» щодо узгодження висвітлення обстановки на фронті.