Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Роздувати конфлікт між DeepState і військовим керівництвом ніхто не буде, – Бутусов

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Роздувати конфлікт між DeepState і військовим керівництвом ніхто не буде, – Бутусов

«Керівництво Збройних сил мене запевнило...»

Наразі немає жодних непорозумінь між представниками військового командування та OSINT-проектом DeepState, що показує на онлайн-картах просування фронту. Про це розповів журналіст Юрій Бутусов в інтерв'ю «Українській правді».

«Керівництво Збройних сил мене запевнило, що жодних проблем DeepState створювати не будуть. Я сприйняв це як бажання не роздмухувати конфлікт. Сенсу для DeepState конфліктувати з військовим керівництвом немає жодного. Так само і у військового керівництва з цією аналітичною структурою теж конфліктувати сенсу немає», – зазначив Юрій Бутусов, посилаючись на власні джерела у вищих колах військового керівництва.

Раніше Бутусов повідомив, що ВСУВ «Хортиця», яким командує генерал Гнатов, не висунуло претензій саме до DeepState, але фактично розкритикувало дані, на підставі яких було зроблено дописи в соцмережах.

За його даними, питання могла зняти зустріч колективу DeepState із командуванням ТСУВ «Хортиця» щодо узгодження висвітлення обстановки на фронті.

Теги: журналіст Юрій Бутусов конфлікт Покровськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся з очільником Кремля Володимиром Путіним у Москві
«Прийнятний варіант». Путін назвав країну для можливих переговорів
Сьогодні, 10:07
Більшість каналів, на яких працювала українська ведуча Лана Шевчук, заборонили як проросійські
СБУ перевіряє Youtube-канал, який піарить TikTok Бойка
23 грудня, 16:56
Світлана Олешко після початку повномасштабної війни виїхала до Польщі
Померла засновниця театру «Арабески» Світлана Олешко
20 грудня, 13:56
Рада провалила законопроєкт про тиск на журналістів
Рада провалила законопроєкт про тиск на журналістів
4 грудня, 14:08
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня 2024 року оголосив у країні надзвичайний воєнний
Сумка Dior спровокувала воєнний стан. Що відбувається у Південній Кореї Східна Азія
4 грудня, 10:20
Про смерть журналістки Вікторії Рощиної стало відомо 10 жовтня
Росія вчергове не віддала Україні тіло померлої у полоні журналістки Рощиної
29 листопада, 19:09
Бродський: Сподіваємося, що під час другого приходу до влади Трампа нам вдасться встановити дипломатичні стосунки із Саудівською Аравією
Дипломат пояснив, чому ізраїльтяни сприйняли перемогу Трампа не так, як українці
29 листопада, 17:00
Трамп і Україна: які реальні сценарії розвитку війни та політики США
Трамп і Україна: які реальні сценарії розвитку війни та політики США
28 листопада, 15:00
Що святкують 28 листопада
28 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 листопада, 00:05

Події в Україні

Роздувати конфлікт між DeepState і військовим керівництвом ніхто не буде, – Бутусов
Роздувати конфлікт між DeepState і військовим керівництвом ніхто не буде, – Бутусов
Нічна атака на Україну: Повітряні сили відзвітували про збиті цілі
Нічна атака на Україну: Повітряні сили відзвітували про збиті цілі
Втрати ворога станом на 27 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 27 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 грудня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 27 грудня 2024
Карта повітряних тривог України онлайн 27 грудня 2024
Окупанти, ймовірно, захопили Курахове: карти ISW
Окупанти, ймовірно, захопили Курахове: карти ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
132K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 грудня: ситуація на фронті
47K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 грудня 2024
30K
Яку категорію українців повернути з-за кордону найважче: Інститут демографії здивував відповіддю
18K
Російський танкер заблокував рух суден через Босфор
14K
Путін визнав, що довів економіку РФ до ручки
14K
Людей з інвалідністю мобілізуватимуть через ліквідацію МСЕК? Роз'яснення МОЗ

Новини

Подекуди туман та слабка ожеледь: прогноз погоди на 27 грудня
Сьогодні, 06:00
27 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У роботі ChatGPT стався глобальний збій: що відомо
Вчора, 23:02
Місцями невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 26 грудня
Вчора, 06:05
26 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Одіозні російські олігархи продовжують заробляти на торгівлі з Європою – Insider
25 грудня, 12:08

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua