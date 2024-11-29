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Росія вчергове не віддала Україні тіло померлої у полоні журналістки Рощиної

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Росія вчергове не віддала Україні тіло померлої у полоні журналістки Рощиної
Про смерть журналістки Вікторії Рощиної стало відомо 10 жовтня
фото з відкритих джерел

Російська сторона не повернула Україні тіло української журналістки Вікторії Рощиної під час репатріації 29 листопада

В Україну під час останніх репатріаційних заходів знову не повернули тіло української журналістки Вікторії Рощиної, яка померла у російському полоні. Про це Суспільному повідомили у в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

«Російська сторона не повернула Україні тіло української журналістки Вікторії Рощиної під час репатріації 29 листопада», – йдеться у повідомленні. 

Як повідомляв «Главком», сьогодні, 29 листопада, в Україну за результатами проведених репатріаційних заходів повернули тіла 502 полеглих оборонців.

8 листопада в Україну за результатами репатріаційних заходів повернули тіла 563 загиблих військових

Про смерть журналістки Вікторії Рощиної стало відомо 10 жовтня. Обставини її смерті невідомі. Відомо, що Рощину готували до обміну, зокрема її переводили з Таганрога до Москви, що було «етапом її підготовки до звільнення».

Рощина перебувала на фронті від початку повномасштабного вторгнення. 16 березня 2022 року стало відомо про затримання журналістки. Її утримували представники російської Федеральної служби безпеки. Тоді вона перебувала в окупованому Бердянську. 22 березня російські військові звільнили Рощину з полону, змусивши записати відео із запереченням претензій до спецслужб РФ.

Згодом Вікторія Рощина зникла безвісти 3 серпня 2023 року під час поїздки на окуповані Росією території. 27 липня 2023 року Рощина вирушила з України до Польщі й мала дістатися окупованих територій на сході України (через Росію) за три дні.

Востаннє рідні розмовляли з нею 3 серпня, журналістка повідомила, що пройшла кілька днів прикордонних перевірок, але не сказала, де саме перебуває. Спершу заяву про її зникнення подали українським правоохоронним органам 12 серпня 2023 року. Також родина зареєструвала офіційну справу про зникнення в СБУ, Міністерстві реінтеграції та в Офісі омбудсмена 21 вересня.

За інформацією ГУР, Рощина мала бути включена в один із найближчих обмінів полоненими.

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Теги: росія смерть журналіст

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