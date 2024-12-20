Померла засновниця театру «Арабески» Світлана Олешко

Світлана Олешко після початку повномасштабної війни виїхала до Польщі

У Варшаві померла режисерка Світлана Олешко

19 грудня померла засновниця та директорка харківського театру «Арабески» Світлана Олешко. Про це в Facebook 20 грудня повідомив її колишній чоловік, український поет, письменник, волонтер та військовослужбовець Сергій Жадан.

«Вчора пішла з життя Світлана Олешко. Ми прожили разом від 1995-го до 2007 року. Світла пам‘ять», – написав він.

Про причини смерті Світлани Олешко письменник нічого не повідомив.

Як повідомив журналіст та волонтер Євген Клімакін, Світлана померла у Варшаві.

«Друзі, вчора пішла з життя наша дорога Світлана Олешко. Прощання відбудеться в понеділок 23 грудня о 12.00 у Варшаві за адресою ul. Powązkowska 14. Запрошуємо друзів, колег Світи, українців Польщі, де вона так багато зробила за останні три роки»", – йдеться у повідомленні.

Світлана Олешко після початку повномасштабної війни виїхала до Польщі, де працювала у польському театрі ім. А. Шифмана у Варшаві, просувала українську культуру. Була у шлюбі з письменником Сергієм Жаданом. Її другим чоловіком був лідер гурту «Мертвий півень» Місько Барбара, який помер у жовтні 2021 року.

Світлана Олешко та Місько Барбара фото: Валентин Кузан

В одному зі своїх останніх інтерв'ю, яке вона дала у травні 2023 року, Світлана розповіла про російсько-українську війну, вимушений переїзд до Польщі, театр і багато іншого.

У Сергія Жадана та Світлани Олешко є спільний син Іван.