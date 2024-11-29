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Дипломат пояснив, чому ізраїльтяни сприйняли перемогу Трампа не так, як українці

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Дипломат пояснив, чому ізраїльтяни сприйняли перемогу Трампа не так, як українці
Бродський: Сподіваємося, що під час другого приходу до влади Трампа нам вдасться встановити дипломатичні стосунки із Саудівською Аравією
фото: glavcom.ua

Посол Бродський: Трамп, без сумніву, є другом Ізраїля

В Ізраїлі сподіваються, що другий прихід до влади Дональда Трампа допоможе змінити ситуацію на Близькому Сході. Також Трамп може посилити тиск на Іран, про що в інтервʼю «Главкому» розповів надзвичайний і повноважний посол Держави Ізраїль Михаель Бродський.

Дипломат заявив, що в Ізраїлі перемогу Трампа сприйняли це з піднесенням, оскільки він «є другом Ізраїля». Бродський пригадав, що під час першої каденції Дональда Трампа почали відбуватися важливі процеси на Близькому Сході – встановлення дипломатичних стосунків Ізраїлю з арабськими країнами. Так, Ізраїль встановив дипломатичні стосунки з Арабськими Еміратами, з Бахрейном, а також з рядом країн північної Африки.

«І ми дуже сподіваємося, що зараз, під час другого приходу до влади Трампа, нам вдасться встановити дипломатичні стосунки із Саудівською Аравією – ключовою країною арабського світу. Така угода може взагалі змінити Близькій Схід. Ми були близькі до позитивних змін, але 7 жовтня перекреслило такі можливості, хоча зараз ми сподіваємося повернутися до них», – наголосив дипломат.

Бродський зауважив, що прихід Трампа може дозволити посилити тиск на Іран, оскільки «Іран – це загроза не тільки Ізраїлю, але й всьому Близькому Сходу і навіть всьому світу». 

«Бо якщо Іран отримає ядерну зброю, це змінить безпекову ситуацію у світі, і ми робитимемо все, щоб цього не сталося. Звісно, хотілось би, аби ця проблема була розв’язана дипломатично, але й інші шляхи ми не відкидаємо також. Сподіваємось і на те, що прихід Трампа якраз дозволить посилити тиск на Іран», – підкреслив посол.

Також журналісти запитали у дипломата, як він оцінює прихід до влади Трампа в контексті перспектив України, оскільки раніше він обіцяв завершити війну за 24 години. Бродський відповів, що Трамп вступає у повноваження 20 січня 2025, тож варто «просто відрахувати 24 години і дочекатися 21 січня».

Нагадаємо, Трамп отримав послання від Нетаньягу про подальші плани Ізраїлю. «Одна з речей, яку ізраїльтяни хотіли обговорити з Трампом, – це те, які питання він хотів би бачити вирішеними до 20 січня, а які – щоб дочекалися його», – сказав один з американських чиновників.

Своєю чергою американці порушили питання ізраїльсько-ліванських зусиль з припинення вогню, плану для Гази після закінчення війни та нормалізації ізраїльсько-саудівських відносин. 

До слова, Дональд Трамп заявив ізраїльському прем'єру Біньяміну Нетаньягу, що в разі його перемоги на виборах Ізраїль повинен буде завершити конфлікт у Газі до старту його президентства. Водночас Трамп не ставив конкретних умов, а лише заявив, що хоче, щоб Ізраїль офіційно оголосив про завершення конфлікту.

Раніше Трамп висловлювався за удари по ядерних об'єктах Ірану у відповідь на нещодавні балістичні обстріли з боку цієї країни. 

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Теги: Ізраїль Дональд Трамп посол конфлікт війна росія Іран

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