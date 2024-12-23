СБУ перевіряє Youtube-канал, який піарить TikTok Бойка

Більшість каналів, на яких працювала українська ведуча Лана Шевчук, заборонили як проросійські

Раніше Юрій Бойко оприлюднив ролик, де заявив про «радикалів», які перейменовують міста, зносять памʼятники, а також згадав про мову і церкву

Служба Безпеки України проведе аналіз контенту Youtube-каналу «Лана тут!» Лани Шевчук, який піарить TikTok народного депутата Юрія Бойка. Про це йдеться у відповіді Департаменту захисту національної державності СБУ громадській ініціативі «Голка».

Зазначалося, що Бойко у своєму TikTok публікує два типи контенту: короткі звернення із Верховної Ради про роботу парламенту, а також нарізки з російськомовних інтерв’ю, ведучою в яких є Лана Шевчук.

Відповідь СБУ щодо Youtube-каналу «Лана тут!» фото: громадська ініціатива «Голка»

Лана Шевчук з 2018 по 2024 рік працювала на проросійських медіа. Вона була ведучою на медведчуківському телеканалі «Newsone», а потім – на нині забороненому YouTube-каналі «Вишка», що був створений на базі проросійського YouTube-каналу «Наш».

Серед гостей каналу «Лана тут!» є адвокат Ростислав Кравець, який на темі мобілізації збирає мільйони переглядів. Відомим у медіа Кравець став у 2021 році, коли намагався скасувати новий український правопис через ОАСК. У вересні 2019-го адвокат через свою ГО «Правова держава» подав заяву в суд і просив визнати незаконною постанову Кабміну про новий правопис. Згодом Кравець назвав новий правопис «зґвалтуванням української мови», а фемінітиви – посміховиськом.

Ту заяву ОАСК задовольнив у січні 2021-го, а вже в травні рішення скасувала апеляція. Касація Верховного суду остаточно відхилила скаргу Кравця і його ГО.

Більше того, Кравець представляє інтереси колишнього керівника «Мотор Січ», підприємства, яке могло «приземлити» ворожу авіацію, Вячеслава Богуслаєва. Останнього звинувачують у державній зраді.

Також одним із гостей каналу був Андрій Пальчевський, який намагався пройти у Київраду та стати мером столиці у 2020 році. Він називав війну «спеціальною операцією» у який винен Захід – так, як це робить країна-агресор. Про це йшлося в аналізі медіаполя, яке підготував «Детектор медіа».

Нагадаємо, 15 грудня народний депутат та голова «Платформи за життя та мир» Юрій Бойко оприлюднив ролик, де заявив про «радикалів», які перейменовують міста, зносять памʼятники, а також згадав про мову і церкву.

Пізніше Бойка на допит викликала Служба безпеки України. Після допиту в СБУ нардеп записав нове відео з вибаченням перед українцями та назвав російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем.

Як заявив Бойко, він не хоче, щоб його заяву використовували Російська Федерація та безпосередньо сам Путін для виправдання агресії проти України. Бойко також звернувся до політиків, аби вони об'єднували країну, людей та робили так, щоб Україна якомога швидше перемогла у війні.

Також 18 грудня у Верховній Раді розглядали постанову про звільнення Бойка з парламентського комітету. Утім, для його відкликання не вистачило голосів: «За» проголосували 217 нардепів.

Згодом голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що питання про виключення народного депутата Юрія Бойка з посади члена комітету Верховної Ради з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України буде винесено в сесійний зал повторно.

Так, 19 грудня народні депутати відкликали народного депутата Юрія Бойка з посади члена комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

До слова, Бойко і досі має звання Героя України, яке йому ще у далекому 2004 році присвоїв тодішній президент Леонід Кучма «За визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку паливно-енергетичного комплексу, багаторічну самовіддану працю».