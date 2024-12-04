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Рада провалила законопроєкт про тиск на журналістів

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Рада провалила законопроєкт про тиск на журналістів
фото: Вікторія Сюмар/Facebook

229 депутатів відправили законопроєкт на повторне друге читання

Рада провалила законопроєкт №10242 щодо встановлення кримінальної відповідальності за несанкціоноване втручання, збут або розповсюдження інформації, що оброблюється в публічних електронних реєстрах. Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк. 

213 парламентарів підтримали законопроєкт. Втім, 229 депутатів підтримали ініціативу відправити його на повторне друге читання.

«Рада провалила законопроєкт №10242 про тиск на журналістів. Це проміжна невеличка перемога, але ще не виграна битва. Спікер Ради запросив до себе керівників фракцій, щоб обговорити цей законопроєкт», – зазначає Центр протидії корупції.

Нагадаємо, що законопроєкт №10242, що має на меті посилення відповідальності за кіберзлочини, може становити серйозну загрозу для викривачів зловживань владою. Через розголошення суспільно важливої інформації, яка зберігається в електронних системах, вони ризикують потрапити під дію цього закону.

Нагадаємо, що 20 листопада, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 8153 «Про захист персональних даних». Аналітична система YouControl зауважує, що проєкт викликав занепокоєння серед громадського сектору, бізнесу та медіа.

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Теги: Верховна Рада політика журналіст законопроєкт

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