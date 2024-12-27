«Прийнятний варіант». Путін назвав країну для можливих переговорів

Після зустрічі Фіцо Путін виступив із заявою

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо нібито запропонував територію своєї країни як майданчик для мирних переговорів з Україною. Про це заявив диктатор РФ Володимир Путін після засідання Вищої Євразійської економічної ради, передають росЗМІ.

За його словами, такий варіант є цілком прийнятним, оскільки «Братислава займає нейтральну позицію».

«Щодо місця проведення – так, він (Фіцо - «Главком») сказав, якщо дійде справа до переговорів, вони б раді надати майданчик його країни для таких переговорів. Ми не проти. Якщо до цього дійде, то чому ні. Тому що Словаччина займає таку, нейтральну позицію, на наш погляд. Це прийнятний для нас варіант», – зазначив Путін.

Також диктатор додав, що «український конфлікт став головною темою у рамках візиту Фіцо» до РФ. За його словами, прем’єр «підтоплював» за мирне врегулювання кризи.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся з очільником Кремля Володимиром Путіним у Москві.

Раніше медіа дізналися про намір Фіцо полетіти до Москви від президента Сербії Александра Вучича, який розповів, що словацький прем’єр хоче обговорити з Путіним відмову України продовжувати транзит російського газу своєю територією.

Раніше Фіцо особисто приїжджав до Києва, щоб переконати український уряд продовжити транзит російського газу.

Один з аргументів Фіцо полягав у тому, що якщо Україна «хоче зберегти інфраструктуру, то вона повинна її використовувати». Крім того, він наголошував, що від транзиту виграють обидві країни, адже Словаччина заплатить Україні транзитні збори.

Проте український прем’єр Денис Шмигаль пояснив, що накласти санкції на російський газ і позбавити РФ можливості фінансувати війну за допомогою нього – це «стратегічна мета України».

Після цього Фіцо заявляв, що «якщо Зеленський не віддасть нам наш газ, то це може бути серйозний конфлікт».

Роберт Фіцо став третім європейським лідером, який відвідав Москву від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. З Путіним в РФ раніше зустрічалися канцлер Австрії Карл Негаммер та прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.