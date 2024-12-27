Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Прийнятний варіант». Путін назвав країну для можливих переговорів

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Прийнятний варіант». Путін назвав країну для можливих переговорів
Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся з очільником Кремля Володимиром Путіним у Москві
фото з відкритих джерел

Після зустрічі Фіцо Путін виступив із заявою

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо нібито запропонував територію своєї країни як майданчик для мирних переговорів з Україною. Про це заявив диктатор РФ Володимир Путін після засідання Вищої Євразійської економічної ради, передають росЗМІ.

За його словами, такий варіант є цілком прийнятним, оскільки «Братислава займає нейтральну позицію».

«Щодо місця проведення – так, він (Фіцо - «Главком») сказав, якщо дійде справа до переговорів, вони б раді надати майданчик його країни для таких переговорів. Ми не проти. Якщо до цього дійде, то чому ні. Тому що Словаччина займає таку, нейтральну позицію, на наш погляд. Це прийнятний для нас варіант», – зазначив Путін.

Також диктатор додав, що «український конфлікт став головною темою у рамках візиту Фіцо» до РФ. За його словами, прем’єр «підтоплював» за мирне врегулювання кризи.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся з очільником Кремля Володимиром Путіним у Москві. 

Раніше медіа дізналися про намір Фіцо полетіти до Москви від президента Сербії Александра Вучича, який розповів, що словацький прем’єр хоче обговорити з Путіним відмову України продовжувати транзит російського газу своєю територією.

Раніше Фіцо особисто приїжджав до Києва, щоб переконати український уряд продовжити транзит російського газу.

Один з аргументів Фіцо полягав у тому, що якщо Україна «хоче зберегти інфраструктуру, то вона повинна її використовувати». Крім того, він наголошував, що від транзиту виграють обидві країни, адже Словаччина заплатить Україні транзитні збори.

Проте український прем’єр Денис Шмигаль пояснив, що накласти санкції на російський газ і позбавити РФ можливості фінансувати війну за допомогою нього – це «стратегічна мета України».

Після цього Фіцо заявляв, що «якщо Зеленський не віддасть нам наш газ, то це може бути серйозний конфлікт».

Роберт Фіцо став третім європейським лідером, який відвідав Москву від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. З Путіним в РФ раніше зустрічалися канцлер Австрії Карл Негаммер та прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Читайте також:

Теги: міністр санкції Словаччина путін транзит Віктор Орбан Україна Денис Шмигаль диктатор конфлікт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

17 грудня Рада директорів Світового банку схвалила фінансування в рамках DPL для України
Україна отримає $2 млрд від США коштом заморожених російських активів
20 грудня, 17:50
Як показало опитування, мирні переговори з РФ частіше підтримують поляки у віковій групі 18-24 років, жителі маленьких міст, малоосвічені люди
Мир – ціною територій? Поляки здивували результатом опитування щодо України
17 грудня, 21:00
Кирило Буданов подякував музикантам за їхню громадянську позицію
Буданов отримав подарунок від відомого українського гурту (фото)
16 грудня, 09:01
Вже відомо про 22 поранених
Атака на Запоріжжя: 10 людей загинули, ще десятки поранені
12 грудня, 06:15
В Україні 12 грудня відзначають День Сухопутних військ
День Сухопутних військ Збройних сил України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
12 грудня, 05:00
Трамп скептично налаштований щодо допомоги Україні
Видання The New York Times розкрило плани Трампа щодо допомоги Україні
11 грудня, 08:24
Більшу частину свого життя стапший лейтенант на позивний Тихий присвятив захисту Батьківщини
Серце захисника не витримало. Згадаймо старшого лейтенанта Сергія Петрину
10 грудня, 09:00
Контрольно-пропускний пункт «Яйладагі», розташований на північно-західному кордоні Сирії, був закритий з 2013 року через бойові дії
Туреччина відкриває КПП на кордоні з Сирією, який був закритий з 2013 року
9 грудня, 22:50
Сирійський диктатор Башир Асад в усьому підтримував свого російського колегу. Втім, «друг Путін» може зробити його розмінною монетою?
Путін втрачає Асада? Що відбувається в Сирії і до чого тут Україна Геополітика
3 грудня, 07:07

Політика

Пошкодження кабелів зв'язку у Балтійському морі: Yle рокрило нові деталі
Пошкодження кабелів зв'язку у Балтійському морі: Yle рокрило нові деталі
Парламент Південної Кореї проголосував за імпічмент в.о. президента
Парламент Південної Кореї проголосував за імпічмент в.о. президента
Сі Цзіньпін збирається в Росію: названо дату
Сі Цзіньпін збирається в Росію: названо дату
Розвідка повідомила про ліквідацію трьох російських офіцерів у Запорізькій області
Розвідка повідомила про ліквідацію трьох російських офіцерів у Запорізькій області
«Прийнятний варіант». Путін назвав країну для можливих переговорів
«Прийнятний варіант». Путін назвав країну для можливих переговорів
Виробники «Орєшніка» використовують західне обладнання – FT
Виробники «Орєшніка» використовують західне обладнання – FT

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
132K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 грудня: ситуація на фронті
47K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 грудня 2024
25K
Яку категорію українців повернути з-за кордону найважче: Інститут демографії здивував відповіддю
17K
Скандал з оформленням інвалідності: прокурори та посадовці МСЕК отримали підозри
15K
Російський танкер заблокував рух суден через Босфор
13K
Путін готовий пожертвувати всім, аби перемогти Україну – Foreign Affairs

Новини

Подекуди туман та слабка ожеледь: прогноз погоди на 27 грудня
Сьогодні, 06:00
27 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У роботі ChatGPT стався глобальний збій: що відомо
Вчора, 23:02
Місцями невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 26 грудня
Вчора, 06:05
26 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Одіозні російські олігархи продовжують заробляти на торгівлі з Європою – Insider
25 грудня, 12:08

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua