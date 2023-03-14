Розстріл українського воїна: командир захисника розкрив нові деталі його вбивства

Мацієвського з численними кульовими пораненнями впізнали мама та побратими

Розстріляний російськими загарбниками український снайпер 163-го батальйону 119-ї окремої бригади ТрО Чернігівської області Олександр Мацієвський, у день, коли потрапив у полон, разом зі своєю групою висунувся на завдання і вступив у бій із переважаючими силами противника в Донецькій області. Усі п'ять українських воїнів, які були у групі, загинули. Про це розповів командир Мацієвського, повідомляє ТСН.

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«Ситуація була важка, напружена. На жаль, ми втратили зв'язок із групою, в якій був Олександр. Усі загинули в цій групі», – розповів воїн.

Забрати тіла тоді не вдалося. Героїв, які віддали життя за Україну, повернули додому для гідного поховання пізніше, під час обміну.

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Експертизу ДНК не проводили, Мацієвського з численними кульовими пораненнями впізнали мама та побратими – і за шрамом над бровою, і за подарованим командиром шевроном.

Мацієвський, як сказав його командир, був із непростим характером, але дуже надійним і відповідальним.

Герой на початку великої війни брав участь в обороні Чернігова й області. Згодом вивчився на снайпера і наприкінці 2022-го потрапив на Донбас.

Востаннє мати розмовляла із сином 29 грудня минулого року. Воїнові було 42 роки, він розлучений, має 19-річного сина. Герой народився й навчався в Молдові, але потім переїхав до Ніжина (Чернігівська область).

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Нагадаємо, воїн Олександр Мацієвський, розстріляний російськими загарбниками після слів «Слава Україні», мав громадянство Молдови. Про це офіційно оголосило Міністерство закордонних справ Молдови у заяві 13 березня.

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