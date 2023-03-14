Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Розстріл українського воїна: командир захисника розкрив нові деталі його вбивства

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розстріл українського воїна: командир захисника розкрив нові деталі його вбивства
фото: пресслужба СБУ

Мацієвського з численними кульовими пораненнями впізнали мама та побратими

Розстріляний російськими загарбниками український снайпер 163-го батальйону 119-ї окремої бригади ТрО Чернігівської області Олександр Мацієвський, у день, коли потрапив у полон, разом зі своєю групою висунувся на завдання і вступив у бій із переважаючими силами противника в Донецькій області. Усі п'ять українських воїнів, які були у групі, загинули. Про це розповів командир Мацієвського, повідомляє ТСН.

«Ситуація була важка, напружена. На жаль, ми втратили зв'язок із групою, в якій був Олександр. Усі загинули в цій групі», – розповів воїн.

Забрати тіла тоді не вдалося. Героїв, які віддали життя за Україну, повернули додому для гідного поховання пізніше, під час обміну.

Експертизу ДНК не проводили, Мацієвського з численними кульовими пораненнями впізнали мама та побратими – і за шрамом над бровою, і за подарованим командиром шевроном.

Мацієвський, як сказав його командир, був із непростим характером, але дуже надійним і відповідальним.

Герой на початку великої війни брав участь в обороні Чернігова й області. Згодом вивчився на снайпера і наприкінці 2022-го потрапив на Донбас.

Востаннє мати розмовляла із сином 29 грудня минулого року. Воїнові було 42 роки, він розлучений, має 19-річного сина. Герой народився й навчався в Молдові, але потім переїхав до Ніжина (Чернігівська область).

Нагадаємо, воїн Олександр Мацієвський, розстріляний російськими загарбниками після слів «Слава Україні», мав громадянство Молдови. Про це офіційно оголосило Міністерство закордонних справ Молдови у заяві 13 березня.

Читайте також: Розстріл воїна: три важливих висновки

 

Теги: Донбас полон снайпер поховання громадянство війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Мацієвський з кінця грудня вважався зниклим безвісти
Зеленський присвоїв звання Героя України військовому, якого на камеру розстріляли окупанти
12 березня, 20:31
Як вдалося встановити СБУ, Олександра Мацієвського розстріляли 30 грудня 2022 року
CБУ остаточно підтвердила особу героя, розстріляного після слів «Слава Україні!»
12 березня, 19:48
Окупанти розстріляли українського захисника після його слів «Слава Україні»
Розстріл українського воїна: президент готує заяву
10 березня, 20:40

Події в Україні

Розстріл українського воїна: командир захисника розкрив нові деталі його вбивства
Розстріл українського воїна: командир захисника розкрив нові деталі його вбивства
В Україні лунала масштабна повітряна тривога (мапа)
В Україні лунала масштабна повітряна тривога (мапа)
Хотів до лав окупантів: боєць ЗСУ отримав підозру (відео)
Хотів до лав окупантів: боєць ЗСУ отримав підозру (відео)
Росія обстріляла Краматорськ: Зеленський показав моторошні кадри з місця влучання
Росія обстріляла Краматорськ: Зеленський показав моторошні кадри з місця влучання
День українського добровольця: історія свята та привітання
День українського добровольця: історія свята та привітання
Ракетний удар по Авдіївці, ЗСУ відбили атаку росіян на Луганщині. Ситуація в регіонах 14 березня
Ракетний удар по Авдіївці, ЗСУ відбили атаку росіян на Луганщині. Ситуація в регіонах 14 березня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
Вигнання з Лаври. Онуфрій закликав примиритися з Росією?
29K
Російського льотчика-підполковника, який бомбив Харківщину, звільнено від покарання: деталі
20K
14 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19K
Ядерні підводні човни проти амбіцій Китаю. Три країни оголосили історичне рішення
15K
Проросійська пропагандистка приїхала в Одесу
12K
Розлучення року. Стало відомо, чому дружина кидає мера Чернігова

Новини

Від агресії РФ постраждали майже 22 тис. цивільних українців
Сьогодні, 07:47
ЄС розробляє закон про «іноземних агентів»
Сьогодні, 07:22
Європейські боєприпаси для України та тиск США на Китай: головні новини за ніч
Сьогодні, 07:16
В ISW розкрили роль чеченців у війні Росії проти України
Сьогодні, 06:45
Мобілізація в Росії: аналітики ISW розкрили плани Кремля
Сьогодні, 06:35
Україна отримала від Данії ракети Harpoon: деталі
Сьогодні, 06:31

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту