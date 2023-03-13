Розстріл воїна за «Слава Україні»: МЗС Молдови зробило заяву

У МЗС Молдови висловили співчуття рідним Героя, заявили про солідарність з українським народом та засудили криваву війну

Розстріл воїна за «Слава Україні»: стало відомо, громадянином якої держави був Мацієвський

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Воїн Олександр Мацієвський, розстріляний російськими загарбниками після слів «Слава Україні», мав громадянство Молдови. Про це офіційно оголосило Міністерство закордонних справ Молдови у заяві 13 березня.

У відомстві зазначають, що показову страту Героя необхідно кваліфікувати як воєнний злочин і грубе порушення міжнародних гуманітарних законів.

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У МЗС Молдови висловили співчуття рідним Героя, заявили про солідарність з українським народом та засудили криваву війну, розв'язану Росією.

Нагадаємо, раніше слідчі Служби безпеки встановили, що українським військовим, якого розстріляли після слів «Слава Україні!», був снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Мацієвський Олександр Ігорович.

Раніше відео із зухвало вбитим росіянами українським полоненим збурило українське суспільство. Люди вимагають негайної розправи над цими росіянами, і хочуть знайти родичів безневинно загиблого українця. У соцмережах з'явились сотні дописів з цього приводу та малюнків із останньою фразою військового, сказаною до його вбивць.

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Офіс президента пообіцяв росіянам помститись за смерть героя. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.