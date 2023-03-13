Розстріл воїна: три важливих висновки

Бійці сумлінно виконали наказ, взвод Мацієвського втримав необладнану позицію, незважаючи на атаку противника

Олександр Мацієвський, воїн 163-го батальйону 119-ї бригади сил ТРО ЗСУ, який був захоплений у полон росіянами і розстріляний після того як спокійно та впевнено сказав вбивцям «Слава Україні!», нагороджений званням Герой України (посмертно).

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Дякую товаришам Олександра, його командиру взводу, з якими він, недосвідчений, став справжнім воїном. Дякую командуванню сил ТРо та СБУ, яка провела перевірку, особистість встановлена точно.

Дякую родині Олександра, особливо його мамі Парасці Демчук з міста Ніжин, яка виховала сина.

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Я би хотів, щоб з цього були зроблені належні висновки: