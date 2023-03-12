Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський присвоїв звання Героя України військовому, якого на камеру розстріляли окупанти

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський присвоїв звання Героя України військовому, якого на камеру розстріляли окупанти
Олександр Мацієвський з кінця грудня вважався зниклим безвісти
фото: СБУ/Telegram

Олександра Мацієвського росіяни вбили після слів «Слава Україні»

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському – військовому, якого росіяни демонстративно розстріляли на камеру після слів «Слава Україні!».

Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері, 12 березня.

«Є рух на зміцнення нашої духовної незалежності. Суспільство це бачить. І я бачу схвалення українцями цих наших кроків – цілком законних. І ми продовжимо цей наш рух. Ми не допустимо, щоб у держави-терориста залишилась хоча б якась можливість маніпулювати духовністю нашого народу, руйнувати українські святині – наші лаври – або красти з них будь-які цінності.

Ми зараз живемо у той час, коли всі історичні складнощі для України можемо перемогти. Можемо! Якщо будемо берегти нашу єдність, одне одного і нашу державу. Я дякую всім, хто дбає про Україну та українців! Я дякую всім, хто дбає про нашу єдність – і про єдність світу заради України! Дякую кожному і кожній, хто зараз у бою за незалежність нашої держави!

Світла пам’ять усім, хто віддав своє життя за Україну! Усім, кого ми згадуємо, коли говоримо «Слава Україні!».

Сьогодні я присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському. Солдату. Людині, яку знатимуть всі українці. Людині, яку пам’ятатимуть вічно. За його хоробрість, за його впевненість – в Україні – і за його «Слава Україні!». Герою слава! Героям слава! Україні слава!», – сказав президент.

Нагадаємо, раніше слідчі Служби безпеки встановили, що українським військовим, якого розстріляли після слів «Слава Україні!», був снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Мацієвський Олександр Ігорович.

Раніше відео із зухвало вбитим росіянами українським полоненим збурило українське суспільство. Люди вимагають негайної розправи над цими росіянами, і хочуть знайти родичів безневинно загиблого українця. У соцмережах з'явились сотні дописів з цього приводу та малюнків із останньою фразою військового, сказаною до його вбивць.

Офіс президента пообіцяв росіянам помститись за смерть героя. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Читайте також:

Теги: окупанти незалежність українці звання героя Володимир Зеленський президент снайпер росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Украинский Герой, которого в упор расстреляли российские изверги
Воин, что сказал «Слава Украине» перед смертью. СМИ назвали еще одно имя (фото)
7 березня, 14:59
Воїн, що сказав «Слава Україні» перед смертю. ЗМІ назвали ще одне ім'я (фото)
Воїн, що сказав «Слава Україні» перед смертю. ЗМІ назвали ще одне ім'я (фото)
7 березня, 13:44
Як вдалося встановити СБУ, Олександра Мацієвського розстріляли 30 грудня 2022 року
CБУ остаточно підтвердила особу героя, розстріляного після слів «Слава Україні!»
Сьогодні, 19:48

Події в Україні

Російські піхотинці йшли штурмувати українські позиції з палицями (фото)
Російські піхотинці йшли штурмувати українські позиції з палицями (фото)
Частина західної зброї, яку передають Україні, потрапляє до росіян – CNN
Частина західної зброї, яку передають Україні, потрапляє до росіян – CNN
ЗСУ назвали одну з цілей окупантів під час останнього масового обстрілу
ЗСУ назвали одну з цілей окупантів під час останнього масового обстрілу
Президент у вечірньому зверненні назвав втрати росіян під Бахмутом
Президент у вечірньому зверненні назвав втрати росіян під Бахмутом
Зеленський присвоїв звання Героя України військовому, якого на камеру розстріляли окупанти
Зеленський присвоїв звання Героя України військовому, якого на камеру розстріляли окупанти
CБУ остаточно підтвердила особу героя, розстріляного після слів «Слава Україні!»
CБУ остаточно підтвердила особу героя, розстріляного після слів «Слава Україні!»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
65K
Патріарх Кирило визнав своєю Московську церкву в Україні
17K
Ревізія мощей у Лаврі та втрата Путіним інформконтролю: головне за ніч
17K
Ядерний бомбардувальник США пролетів уздовж кордону Росії: подробиці
11K
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8485
Скандальний настоятель Лаври Павло оголосив війну українській владі (відео)
6833
Скандал у Житомирі: молодший лейтенант побив ногами строковика (відео)

Новини

Сирський із Бахмута: контрнаступ не за горами
Вчора, 11:16
«Він мою дитину зберіг»: останні спогади про Героя України Да Вінчі (фото)
10 березня, 21:02
Земельний скандал у столиці: НАБУ оголосило підозру нардепу
10 березня, 17:41
Угруповання Вагнера практично більше не існує – спікер ЗСУ
10 березня, 16:22
Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії
9 березня, 20:57
Столиця відновлює теплопостачання після атаки РФ: 300 будинків вже з опаленням
9 березня, 15:44

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту