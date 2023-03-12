Зеленський присвоїв звання Героя України військовому, якого на камеру розстріляли окупанти

Олександра Мацієвського росіяни вбили після слів «Слава Україні»

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському – військовому, якого росіяни демонстративно розстріляли на камеру після слів «Слава Україні!».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері, 12 березня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Є рух на зміцнення нашої духовної незалежності. Суспільство це бачить. І я бачу схвалення українцями цих наших кроків – цілком законних. І ми продовжимо цей наш рух. Ми не допустимо, щоб у держави-терориста залишилась хоча б якась можливість маніпулювати духовністю нашого народу, руйнувати українські святині – наші лаври – або красти з них будь-які цінності.

Ми зараз живемо у той час, коли всі історичні складнощі для України можемо перемогти. Можемо! Якщо будемо берегти нашу єдність, одне одного і нашу державу. Я дякую всім, хто дбає про Україну та українців! Я дякую всім, хто дбає про нашу єдність – і про єдність світу заради України! Дякую кожному і кожній, хто зараз у бою за незалежність нашої держави!

Світла пам’ять усім, хто віддав своє життя за Україну! Усім, кого ми згадуємо, коли говоримо «Слава Україні!».

Сьогодні я присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському. Солдату. Людині, яку знатимуть всі українці. Людині, яку пам’ятатимуть вічно. За його хоробрість, за його впевненість – в Україні – і за його «Слава Україні!». Герою слава! Героям слава! Україні слава!», – сказав президент.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, раніше слідчі Служби безпеки встановили, що українським військовим, якого розстріляли після слів «Слава Україні!», був снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Мацієвський Олександр Ігорович.

Раніше відео із зухвало вбитим росіянами українським полоненим збурило українське суспільство. Люди вимагають негайної розправи над цими росіянами, і хочуть знайти родичів безневинно загиблого українця. У соцмережах з'явились сотні дописів з цього приводу та малюнків із останньою фразою військового, сказаною до його вбивць.

Офіс президента пообіцяв росіянам помститись за смерть героя. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.