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Розстріл українського воїна: президент готує заяву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розстріл українського воїна: президент готує заяву
Окупанти розстріляли українського захисника після його слів «Слава Україні»
фото скріншот відео

Практично остаточно вже визначено ім'я загиблого

Ім'я українського полоненого захисника, якого показово розстріляли російські загарбники, практично встановлено. Але ще залишаються певні нюанси юридичного характеру. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Василю Голованову.

Подоляк зазначив, що президент виступить із офіційною заявою щодо цього воєнного злочину РФ.

«(Ім'я - ред) практично остаточно вже визначено, але ще певні нюанси є юридичного характеру. Давайте дочекаємося, буде офіційна заява президента і буде офіційно заявлено ім'я та прізвище героя, який сказав «Слава Україні», – заявив Подоляк.

Раніше повідомлялося, що мати розстріляного росіянами воїна ЗСУ впізнала сина на шокуючому відео Нагадаємо, російські загарбники розстріляли українського полоненого захисника за слова «Слава Україні». Володимир Зеленський жорстко відреагував, а Офіс президента пообіцяв росіянам помститись за смерть героя. 

Омбудсмен України Дмитро Лубінець розіслав відео страти українського воїна російськими загарбниками за слова «Слава Україні», своїм міжнародним партнерам.

Читайте також: Розстріл українського воїна. Це було сплановане вбивство

Теги: вбивство смерть Володимир Зеленський президент Офіс президента радник Михайло Подоляк відео ЗСУ

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