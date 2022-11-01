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Розстріляли авто впритул: в Ізюмі знайдено тіла вбитих рашистами цивільних (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Розстріляли авто впритул: в Ізюмі знайдено тіла вбитих рашистами цивільних (фото)
Окупанти вбили трьох людей, які їхали їм на зустріч в авто
Нацполіція

Після обстрілу автомобіль згорів, рештки людей були поховані на місцевому кладовищі близькими друзями

Вчора на кладовищі в місті Ізюмі поліцейські вилучили рештки ще трьох вбитих рашистами майже впритул людей. Наймолодшому 24 лютого – у день повномасштабного вторгнення Росії в Україну – виповнилося 20 років. Його батькові – 46, їх знайомому – 56. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

«Колона військових РФ 7 березня зайшла в Ізюм. Їм назустріч в автівці їхали троє чоловіків. Нелюди розстріляли авто з цивільними. Троє чоловіків – батько з сином та їх знайомий загинули», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після обстрілу автомобіль згорів. І рештки були поховані на місцевому кладовищі близькими друзями. 

«Місцеві розказують, що розстріляне авто декілька днів стояло на вулиці, потім окупанти відтягнули його танком  і скинули з мосту», – зазначають в поліції.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що житель Харківщини знайшов в полі неподалік села нерозірваний фрагмент ракети С-300. Приніс його на подвір’я за місцем мешкання, де він здетонував. Жертвами вибуху стали 47-річний чоловік, його 35-річна дружина та їхня чотирирічна дочка.

Нагадаємо, станом на 18 жовтня Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 6 322 загиблих та 9 634 поранених цивільних під час війни з РФ.

До слова, триває 251-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні Сил оборони України на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

Теги: Україна окупанти Ізюм Харківщина росія війна

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