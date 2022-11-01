Житель Харківщини приніс додому частину ракети: внаслідок детонації загинула сім'я

Чоловік приніс частину ракети на подвір’я, де проживав

Жертвами вибуху стали 47-річний чоловік, його 35-річна дружина та їхня чотирирічна дочка

У селі Федорівка Лозівського району Харківської області внаслідок вибуху на території приватного домоволодіння загинула родина із трьох осіб. Про це повідомляє пресслужба поліції області.

Зазначається, що чоловік знайшов в полі неподалік села нерозірваний фрагмент ракети С-300. Приніс його на подвір’я за місцем мешкання, де він здетонував.

Трагедія сталася 29 жовтня. Жертвами вибуху стали 47-річний чоловік, його 35-річна дружина та їхня чотирирічна дочка.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п.1,2 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

Нагадаємо, станом на 18 жовтня Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 6 322 загиблих та 9 634 поранених цивільних під час війни з РФ.

До слова, триває 251-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні Сил оборони України на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.