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У Харківській області на вибухівці підірвався суддя

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Харківській області на вибухівці підірвався суддя
Суддя підірвався на вибуховому пристрої в селищі Борщова Харківської області
фото: minre.gov.ua

Суддя допомагав як доброволець саперам у розмінуванні

У Харківській області на вибуховому пристрої підірвався та загинув суддя Красноградського районного суду Дмитро Константинов. Про це повідомляє сайт Верховного суду.

«29 жовтня трагічно загинув суддя Красноградського районного суду Харківської області Дмитро Константинов, 1980 року народження», – ідеться в повідомленні 30 жовтня.

Відомо, що суддя підірвався на вибуховому пристрої в селищі Борщова Харківської області, яке тривалий час було в окупації.

За даними «Судово-юридичної газети», суддя допомагав як доброволець саперам у розмінуванні.

Нагадаємо, у неділю, 2 жовтня, у нещодавно звільненому від окупантів місті Балаклія на Харківщині на міні підірвався автомобіль швидкої допомоги.

Раніше повідомлялося, що автомобіль «Укртелекому» підірвався на ворожій міні в Охтирському районі у Сумській області. Внаслідок вибуху одна людина загинула, троє поранені.

Крім того, у неділю, 2 жовтня, в Чернігівській області автомобіль з людьми наїхав на міну. Загинули 4 людини.

Теги: суддя

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