Британська розвідка пояснила, чому Росія змінює військове керівництво

Генерал-полковника Лапіна звільнили з посади після публічної критики Кадирова та Пригожина

Кремль планує звинуватити у військових невдачах генералів

Останні відставки у військовому керівництві Росії можуть свідчити про те, що Кремль збирається перекласти провину за свої невдачі та прорахунки у війні проти України на генералів. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Розвідка Британії нагадує, що 3 листопада тимчасово виконуючим обов’язки командувача військами Центрального військового округу Росії призначено генерал-майора Олександра Лінькова. Ліньков змінив генерал-полковника Олександра Лапіна, якого нібито було звільнено з посади наприкінці жовтня 2022 року. А до звільнення Лапіна публічно критикували лідер Чечні Рамзан Кадиров та керівник ПВК «Вагнер» Євгеній Пригожин.

«Ці відставки свідчать про тенденцію звинувачувати вище командування російської армії у невдачах з досягненням цілей на полі бою. Частково це схоже на спробу зняти цю провину з вищого керівництва РФ в очах внутрішньої аудиторії», – зазначили у розвідці.

Раніше британська розвідка пояснювала, чому Пригожин став відвертішим у своїх заявах.

Нагадаємо, триває 256-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Загарбники намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.