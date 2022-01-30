Російські бойовики поранили на Донбасі українського воїна

Обстріли на Донбасі не фіксувалися з 28 січня

Після двох діб «тиші» на Донбасі збройні формування Росії 30 січня порушили режим припинення вогню. Поранення отримав один український військовий. Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

«З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню», – йдеться у повідомленні.

У штабі ООС зазначили, що противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів у напрямку Станиці Луганська.

У результаті обстрілу один військовослужбовець ООС отримав поранення. Після надання першої медичної допомоги військового направили до лікувального закладу. Стан його здоров'я – середньої тяжкості.

Нагадаємо, обстріли на Донбасі не фіксувалися з 28 січня.

Нагадаємо, 25 січня, збройні формування РФ п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів двоє військових отримали поранення.

До слова, у Львівській області розпочались військові навчання із застосування нового протитанкового ракетного комплексу Nlaw, яке передала Велика Британія. Навчання проводять інструктори британської місії Orbital.

«Старичі – Львівська область, військові навчаються застосуванню нового озброєння Nlaw. Навчальний процес відбувається швидкими темпами», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що британський прем'єр Борис Джонсон не виключає, що вторгнення Росії до України може початися з наступу на Київ. Очільник британського уряду додав, що ситуація «досить похмура», але війна не є неминучою. Велика Британія очолює створення пакета економічних санкцій проти Росії та постачає Україні оборонну зброю.