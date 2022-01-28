Держтелеканал Чорногорії написав статтю про «напад» України на «ЛНР»

Сьогодні на сайті телерадіокомпанії Чорногорії з'явилася новина під назвою «Українці напали на Луганську Республіку?»

Посольство України в Чорногорії приголомшене публікацією та закликає якомога швидше видалити і публічно спростувати неправдиву інформацію

Сайт державної телерадіокомпанії Чорногорії RTCG опублікував новину про те, що українські військові нібито атакували окупантів так званої «Луганської народної республіки».

Так, сьогодні на сайті з'явилася новина під назвою «Українці напали на Луганську Республіку?». Інформація базується на заяві «офіцера пресслужби «ЛНР» Олександра Мазейкіна», який заявив, що під час артобстрілу української армії «загинув боєць народної міліції «ЛНР».

Натомість посольство України в Чорногорії приголомшене публікацією державної телерадіокомпанії та закликає її якомога швидше видалити і публічно спростувати неправдиву інформацію.

«У момент найбільшої загрози нападу Росії на Україну ми буквально приголомшені публікацією чорногорської громадської служби RTCG, яка легітимізує сепаратистське угруповання на тимчасово окупованих територіях на сході України», – йдеться в заяві.

Українські дипломати також закликали телерадіокомпанію RTCG публічно спростовувати неправдиву інформацію.

Довідка: Радіо і телебачення Чорногорії ( RTCG) – державна телекомпанія Чорногорії. Канал здійснює трансляцію з Подгориці. Міжнародну версію каналу можна подивитися через супутник. До складу RTCG входять Радіо Чорногорії і телебачення Чорногорії.

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