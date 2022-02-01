Герої, що віддали життя за Україну в січні. Згадаймо кожного

У січнів наслідок бойових дій в зоні ООС загинули троє українських військових. Також 1 січня помер військовий, важко поранений наприкінці попереднього місяця

Січень 2022 року виявився місяцем, багатим на різноманітні події. Трагічний розстріл у Дніпрі, кримінальна справа проти Петра Порошенка, заворушення ФОПів тощо тримали суспільство у постійній напрузі. Не останнє місце у новинних стрічках посідала постійна загроза військового вторгнення Росії.

«Главком» нагадує, що війна за свободу і незалежність України не припиняється вже восьмий рік. У січні за волю Батьківщини заплатили своїми життями троє українських військових. Також 1 січня зупинилося серце захисника, який дістав важке поранення наприкінці грудня 2021 року.

Ігор Тичина

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Народився 21 січня 2001року в м.Коростень Житомирської області. Виріс у багатодітній родині, був спортсменом-волейболістом. Випускник Коростенського міського колегіуму Проходив службу у 2 десантно-штурмового відділенні 2 десантно-штурмового взводу 1-ї десантно-штурмової роти 13 окремого десантно-штурмового батальону 95 ОДШБр. Помер у Військово-медичному кліничному центрі північного регіону (м. Харків) в результаті важкого поранення кулею ворожого снайпера 27 грудня 2021 поблизу смт Нью-Йорк Донецької області. Похований 6 січня у Коростені. Залишились мати та дві сестри.

Ілля Супрун

Народився 29 вересня 1998 року, мешканець м. Дніпро. Випускник Дніпровського Ліцею інформаційних технологій при Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара. Лейтенант, військовослужбовець підрозділу 25 ОПДБр. Закінчив Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного в 2020 році. Згідно з повідомленням пресслужби ООС 10 січня отримав поранення, несумісні з життям в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої поблизу селища Крута Балка на Донеччині. Похований у м. Дніпрі. Залишилися мати та батько.

Віталій Петренко

Народився у 1970 році в с. Цевеличі Володимир-Волинського району Волинської області. Мешканець м. Дніпро. Старший солдат, сапер інженерно-саперного підрозділу 25 ОПДБр. 10 січня отримав поранення, несумісні з життям, в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої поблизу селища Крута Балка на Донеччині. Похований на військовій ділянці Краснопільського кладовища в м. Дніпрі.

Віктор Кучеренко

Народився 28 серпня 1993, у с. Антонівка Новоодеського району Миколаївської області, мешканець с. Новолазарівка, що на Миколаївщині. Навчався в Новолазарівській загальноосвітній школі, згодом – у Казанківській гуманітарній гімназії. Закінчив Казанківське професійно-технічне училище. Старший солдат, військовослужбовець 17 ОТБр. Після демобілізації зі ЗС України, де виконував завданя у складі сил АТО, працював на шахті у Кривому Розі. Після відновлення на військовій службі, знову відбув до ООС. Загинув 1 січня в результаті смертельного поранення, отриманого під час обстрілу позицій ЗС України з боку російських військ в районі смт Новотошківського на Луганщині. Похований в Новолазарівці. Залишилися батьки.

Раніше повідомлялся, шр на Донбасі загинув 28-річний солдат із Миколаївщини.

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