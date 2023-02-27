Розвідка пояснила, навіщо ворог накопичує авіацію поряд з Україною

Росіяни вирішили збільшити свій наступальний потенціал застосуванням авіації

Російські загарбники планує задіяти, накопичену біля кордонів з Україною штурмову авіацію у найважливіших напрямах, де намагається вести наступ. Про це сказав представник ГУР Міноборони Андрій Черняк у коментарі «РБК-Україна».

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«Вони розуміють, що їм це не вдається. Вони там не досягли жодного стратегічного успіху, 95% сухопутних військ РФ так чи інакше бере участь в агресії проти України, у них нема чим і кому воювати. Тому росіяни вирішили збільшити свій наступальний потенціал застосуванням авіації», – зазначив представник ГУР.

Черняк додав, що українська система протиповітряної оборони з кожним днем посилюється. «Враховуючи, що Повітряні сили навчилися збивати ракети та іранські дрони, літаки збивати буде ще простіше», – підкреслив Черняк.

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Розпочалася 369-а доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили 81 атаку окупантів на цих напрямках.