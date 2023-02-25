Винищувачі для України: чому союзники поки не передають F-16 і які літаки можуть отримати ЗСУ

Американський конгресмен Майкл Маккол закликає розпочати вже зараз навчання українських пілотів на літаках F-16

Президент США Байден заявив, що «поки що» виключає можливість передачі американських винищувачів F-16 Україні.

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На запитання журналістів, чи означає це, що передачі американських винищувачів не буде «ніколи», президент США відповів, що наразі неможливо точно знати, чого потребуватиме українська оборона в майбутньому. Але, на його думку, «немає жодних підстав, на яких можна було б обґрунтувати необхідність надання F-16».

«Я поки що виключаю це», – сказав Байден.

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У свою чергу радник з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що винищувачі F-16, на передачі яких наполягає Україна, «не є ключовою необхідністю» для поточних потреб країни, які полягають у контрнаступі проти російськх сил.

Варто зауважити, що нарешті Захід дав чітко зрозуміти, що причина затримки постачання зброї не в його небажанні це робити.

Ця причина криється у відсутності в України достатньої кількості підготовлених фахових спеціалістів.

Необхідно вирішити питання пов'язані з логістикою постачання. Адже мовиться не про просте перекидання техніки, а створення відповідних ремонтних баз на території, наприклад, Польщі або інших країн, враховуючи можливості російської федерації щодо нанесення ракетних ударів.

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По-друге, підготовка українських пілотів на американських винищувачах займає певний час. Для навчання на цих машинах потрібні шість місяців.

Крім того, треба спочатку навчити українських військових не тільки нею користуватися, але й обслуговувати. А для цього необхідно створити навчальні центри для особового складу та відповідного технічного персоналу.

Тобто існує наразі комплекс проблем, які слід поступово вирішувати і не варто шукати зраду.

Наразі прем'єр Великої Британії Ріші Сунак пообіцяв розпочати навчання українських пілотів вже навесні та доручив міністру оборони вивчити можливість постачання Києву бойових літаків.

Своєю чергою президент Франції Емманюель Макрон, відповідаючи на запитання про можливість постачання, говорив, що «в принципі, ніщо не виключено».

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Водночас зазначу, що замість американських F-15, F-16, найімовірніше, західні країни-партнери нададуть Україні МіГ-29 і запчастини для їх ремонту. Наразі декілька країн розглядають таку можливість.

Зокрема, виконувач обов'язків прем'єр-міністра Словаччини Едуард Гегер розповів, що після офіційного запиту України про отримання словацьких МіГ-29 країна може почати переговори з Європейською комісією про умови такого передання.

Також Польща готова запропонувати радянські МіГ-29, для яких українським пілотам не потрібно проходити навчання.

Американський конгресмен Майкл Маккол закликає розпочати вже зараз навчання українських пілотів на літаках F-16. За його словами, Україна повинна отримати всю необхідну зброю, аби захистити власні території.

Нагадаю, міністр оборони Олексій Резніков упевнений, що західні союзники передадуть захисникам України винищувачі. Він наголосив, що авіація життєво необхідна нам як платформа для захисту українського неба.