Головна Думки вголос Дмитро Снєгирьов
search button user button menu button
Дмитро Снєгирьов Співголова громадської ініціативи «Права справа»

Винищувачі для України: чому союзники поки не передають F-16 і які літаки можуть отримати ЗСУ

glavcom.ua
Україна потребує сучасних винищувачів
фото з відкритих джерел

Американський конгресмен Майкл Маккол закликає розпочати вже зараз навчання українських пілотів на літаках F-16

Президент США Байден заявив, що «поки що» виключає можливість передачі американських винищувачів F-16 Україні.

На запитання журналістів, чи означає це, що передачі американських винищувачів не буде «ніколи», президент США відповів, що наразі неможливо точно знати, чого потребуватиме українська оборона в майбутньому. Але, на його думку, «немає жодних підстав, на яких можна було б обґрунтувати необхідність надання F-16».

«Я поки що виключаю це», – сказав Байден.

У свою чергу радник з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що винищувачі F-16, на передачі яких наполягає Україна, «не є ключовою необхідністю» для поточних потреб країни, які полягають у контрнаступі проти російськх сил.

Варто зауважити, що нарешті Захід дав чітко зрозуміти, що причина затримки постачання зброї не в його небажанні це робити.

Ця причина криється у відсутності в України достатньої кількості підготовлених фахових спеціалістів.

Необхідно вирішити питання пов'язані з логістикою постачання. Адже мовиться не про просте перекидання техніки, а створення відповідних ремонтних баз на території, наприклад, Польщі або інших країн, враховуючи можливості російської федерації щодо нанесення ракетних ударів.

По-друге, підготовка українських пілотів на американських винищувачах займає певний час. Для навчання на цих машинах потрібні шість місяців.

Крім того, треба спочатку навчити українських військових не тільки нею користуватися, але й обслуговувати. А для цього необхідно створити навчальні центри для особового складу та відповідного технічного персоналу.

Тобто існує наразі комплекс проблем, які слід поступово вирішувати і не варто шукати зраду.

Наразі прем'єр Великої Британії Ріші Сунак пообіцяв розпочати навчання українських пілотів вже навесні та доручив міністру оборони вивчити можливість постачання Києву бойових літаків.

Своєю чергою президент Франції Емманюель Макрон, відповідаючи на запитання про можливість постачання, говорив, що «в принципі, ніщо не виключено».

Водночас зазначу, що замість американських F-15, F-16, найімовірніше, західні країни-партнери нададуть Україні МіГ-29 і запчастини для їх ремонту. Наразі декілька країн розглядають таку можливість.

Зокрема, виконувач обов'язків прем'єр-міністра Словаччини Едуард Гегер розповів, що після офіційного запиту України про отримання словацьких МіГ-29 країна може почати переговори з Європейською комісією про умови такого передання.

Також Польща готова запропонувати радянські МіГ-29, для яких українським пілотам не потрібно проходити навчання.

Американський конгресмен Майкл Маккол закликає розпочати вже зараз навчання українських пілотів на літаках F-16. За його словами, Україна повинна отримати всю необхідну зброю, аби захистити власні території.

Нагадаю, міністр оборони Олексій Резніков упевнений, що західні союзники передадуть захисникам України винищувачі. Він наголосив, що авіація життєво необхідна нам як платформа для захисту українського неба.

Читайте також:
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Ріші Сунак міністр авіація навчання Україна президент Олексій Резніков радник переговори Польща

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ердоган намагається вичавити максимум у ситуації розширення НАТО
Фінляндія, Швеція та НАТО. Ситуація може зайти в глухий кут
25 сiчня, 18:51
Корупція є в кожній країні, але під час війни вона смертельна
Схоже, що антикорупційна інфраструктура в Україні «захворіла»
7 лютого, 17:52
Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
22 лютого, 17:55
Скріншот відео
Віктор Ющенко: Я бачу, як на моїх очах помирає моя сім'я
24 лютого, 20:23
Росіяни штучно блокують «зерновий коридор»: маємо антирекорд по кількості виходів суден 
Росіяни штучно блокують «зерновий коридор»: маємо антирекорд по кількості виходів суден 
27 сiчня, 01:40
До початку повномасштабного вторгнення морський транспорт відігравав ключову роль в експортній логістиці України
Через блокування портів Україна втрачає сотні мільйонів, а Росія активно нарощує товарообіг – ЗМІ
21 лютого, 13:50
Сьогодні до Києва приїхала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Воєнні злочини в Україні. У Гаазі буде створено міжнародний центр розслідування
2 лютого, 18:15
Зеленський про перемовини з Байденом: Працюємо над постачанням далекобійного озброєння
Зеленський про перемовини з Байденом: Працюємо над постачанням далекобійного озброєння
20 лютого, 23:23
У своєму посланні Путін згадав лише про Донецьку і Луганську області
Путін перейшов до «плану Б» у війні проти України – Данілов
22 лютого, 07:48

Дмитро Снєгирьов

Винищувачі для України: чому союзники поки не передають F-16 і які літаки можуть отримати ЗСУ
Винищувачі для України: чому союзники поки не передають F-16 і які літаки можуть отримати ЗСУ
Візит Байдена – гарантії безпеки Україні й чіткий сигнал Путіну напередодні 24 лютого
Візит Байдена – гарантії безпеки Україні й чіткий сигнал Путіну напередодні 24 лютого
Ядерна риторика Кремля – політичний блеф: Захід єдиний у підтримці України
Ядерна риторика Кремля – політичний блеф: Захід єдиний у підтримці України
Росія інтенсифікує обстріли: із чим це пов’язано
Росія інтенсифікує обстріли: із чим це пов’язано
Зброя для України: під ударом – Джанкойський аеродром і лінії постачання РФ на сході України
Зброя для України: під ударом – Джанкойський аеродром і лінії постачання РФ на сході України
Вибухи в Ірані: чи вплине атака на завод дронів на хід війни в Україні
Вибухи в Ірані: чи вплине атака на завод дронів на хід війни в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
181K
Генерал Кривонос: Маю інформацію, що готується наступ із боку Білорусі
129K
Офіційно: Індія висловила свою позицію щодо війни в Україні
9809
Через російський винищувач в Україні лунали сирени тривоги (мапа)
7539
У Ванкувері двоє рашистів отримали прочухана від українців (відео)
6265
Масштабна пожежа у столиці – горить підприємство
6196
В Україні може підвищитися мінімальна пенсія та зарплата

Новини

У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
Вчора, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
Вчора, 07:32
Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
24 лютого, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
24 лютого, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47
Україна вимагає вільного доступу до судноплавства у Чорному морі
22 лютого, 13:54

Прес-релізи

Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
22 лютого, 17:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту