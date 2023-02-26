Внаслідок вибухів у Мачулищах російський літак ДРЛО А-50 отримав серйозні пошкодження – ЗМІ

За інформацією ЗМІ, постраждали передня та центральна частини літака, пошкоджена авіоніка та радіолокаційна антена

На військовому аеродромі у Мачулищах було здійснено підрив російського військового літака далекого радіолокаційного виявлення та управління ДРЛО А-50, повідомляють білоруські ЗМІ.

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Внаслідок вибухів (місця вказані на фото) постраждали передня та центральна частини літака, пошкоджена авіоніка та радіолокаційна антена.

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«Ушкодження серйозні, літак точно вже нікуди не полетить» – йдеться у повідомленнях.

За інфомацією монаторингової групи «Білоруський Гаюн», до вибухів причетні білоруські партизани.

Крім того, телеграм-канали пишуть, що пригода сталася під час роботи поблизу цього літака снігоприбиральної техніки.

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«Напевно, як це вже неодноразово траплялося на російських військових об'єктах, хтось знову не дотримувався заходів пожежної безпеки та курив біля борту. Білоруські партизани послідовні у вигнанні фашистів зі своєї землі», – пише Bypol.

Міноборони Білорусі та РФ не коментують повідомлення про вибухи у Мачулищах. Оператор телефону довіри білоруського військового відомства заявив журналісту видання «Дзеркало», що на аеродромі були звуки «бавовни», але «нічого страшного не сталося».

Нагадаємо, за повідомленнями ЗМІ, у ніч на 26 лютого і вранці на військовому аеродромі «Мачулищі» в Білорусі пролунало кілька вибухів. Згодом стало відомо, що пошкоджено російський військово-транспортний літак та снігоприбиральну техніку.

Згодом з'явилися повідомлення про те, що у другій половині дня повністю вичистили чат міського селища Мачулищі – видалено абсолютно всі повідомлення про звуки вибухів на військовому аеродромі вночі і вранці, силовиків зі зброєю і в бронежилетах, постах ДАІ, що раптово з'явилися, перевірку авто і документів водіїв, а також про машини внутрішніх військ.