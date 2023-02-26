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Внаслідок вибухів у Мачулищах російський літак ДРЛО А-50 отримав серйозні пошкодження – ЗМІ

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Внаслідок вибухів у Мачулищах російський літак ДРЛО А-50 отримав серйозні пошкодження – ЗМІ
До вибухів причетні білоруські партизани, пишуть у мережі
фото з відкритих джерел

За інформацією ЗМІ, постраждали передня та центральна частини літака, пошкоджена авіоніка та радіолокаційна антена

На військовому аеродромі у Мачулищах було здійснено підрив російського військового літака далекого радіолокаційного виявлення та управління ДРЛО А-50, повідомляють білоруські ЗМІ.

Внаслідок вибухів (місця вказані на фото) постраждали передня та центральна частини літака, пошкоджена авіоніка та радіолокаційна антена.

«Ушкодження серйозні, літак точно вже нікуди не полетить» – йдеться у повідомленнях.

За інфомацією монаторингової групи «Білоруський Гаюн», до вибухів причетні білоруські партизани.

Крім того, телеграм-канали пишуть, що пригода сталася під час роботи поблизу цього літака снігоприбиральної техніки.

«Напевно, як це вже неодноразово траплялося на російських військових об'єктах, хтось знову не дотримувався заходів пожежної безпеки та курив біля борту. Білоруські партизани послідовні у вигнанні фашистів зі своєї землі», – пише Bypol.

Міноборони Білорусі та РФ не коментують повідомлення про вибухи у Мачулищах. Оператор телефону довіри білоруського військового відомства заявив журналісту видання «Дзеркало», що на аеродромі були звуки «бавовни», але «нічого страшного не сталося».

Нагадаємо, за повідомленнями ЗМІ, у ніч на 26 лютого і вранці на військовому аеродромі «Мачулищі» в Білорусі пролунало кілька вибухів. Згодом стало відомо, що пошкоджено російський військово-транспортний літак та снігоприбиральну техніку.

Згодом з'явилися повідомлення про те, що у другій половині дня повністю вичистили чат міського селища Мачулищі – видалено абсолютно всі повідомлення про звуки вибухів на військовому аеродромі вночі і вранці, силовиків зі зброєю і в бронежилетах, постах ДАІ, що раптово з'явилися, перевірку авто і документів водіїв, а також про машини внутрішніх військ.

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Теги: росія партизани Білорусь війна деокупація

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