Рашисти розбудовують аеродром у Білорусі: супутникові знімки

До російського вторгнення в Україну аеродром був резервним і не мав стратегічного значення

Росіяни активно розчищають територію від лісу, зводять нові об’єкти

Російські загарбники розширюють військову базу та аеродром у Лунінці Брестської області Білорусі. Аеродром розташований за 50 км від Рівненської області. Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на супутникові знімки.

До російського вторгнення в Україну цей аеродром був резервним і не мав стратегічного значення. У січні його відвідав Лукашенко, а за кілька днів після його візиту аеродром зайняли російські війська. З цього аеродрому росіяни неодноразово обстрілювали Україну ракетами, а літаки загарбників виконували звідти бойові завдання.

Нові супутникові знімки свідчать про те, що росіяни активно розбудовують аеродром – вони розчищають територію від лісу, зводять нові об’єкти, зокрема військове містечко, розширюють склади, будують казарми й ангари.

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Джерела журналістів повідомляють, що кілька місяців тому Лунінецький райвиконком отримав розпорядження про будівництво в місті житла для сімей російських солдатів, які мешкатимуть там постійно.

Як повідомлялося, Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зазначив, що занепокоєння в Україні викликають розташовані ракетні системи уздовж державного кордону з боку Білорусі. Ч