«Викликає занепокоєння»: Залужний про ситуацію на українсько-білоруському кордоні

Залужний запевнив, що наразі ситуація на фронті контрольована

Занепокоєння в Україні викликають розташовані ракетні системи уздовж державного кордону з боку Білорусі. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Залужний під час свого спілкування з Начальником штабу оборони Збройних сил Канади генералом Вейном Дональдом Ейром, ознайомив колегу із ситуацією на фронті.

«Поспілкувався телефоном з Начальником штабу оборони Збройних Сил Канади генералом Вейном Дональдом Ейром. Ознайомив колегу із ситуацією на фронті. Вона напружена, але повністю контрольована», – написав Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що хоч ситуація на полі бою контрольована, але занепокоєння викликає скупчення російської техніки на аеродромі «Зябрівка», що в Білорусі.

Нагадаємо, моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомила, що у Білорусі триває підготовка до масованого ракетного удару по території України в найближчі тижні. На аеродромі у Білорусі знаходиться до 14 ЗРК С-400 і близько 60 ракет до них.

Раніше повідомлялося, що у Білорусі продовжується концентрація російських засобів протиповітряної оборони, а саме зенітно-ракетних комплексів С-300-С400 та боєкомплектів до них.

Разом з тим Білорусь разом із РФ проводить військові навчання протиповітряної оборони.