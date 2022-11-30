Розвідка повідомила, яка доля чекає на затриманих священників Московської церкви

Наразі по всій Україні відбуваються обшуки в об’єктах УПЦ МП

Затриманих після обшуків священників Московської церкви можуть долучити до обмінного фонду. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

Наразі по всій Україні відбуваються обшуки в об’єктах УПЦ МП.

«На прикладі великого обміну і долі Віктора Медведчука Україна показала, що готова демонструвати найбільш креативні підходи, щоб повертати своїх громадян додому. Найменші можливості, які для цього будуть з'являтися – і формальні й неформальні, і публічні й непублічні, і відкриті й закриті – ми точно будемо використовувати», – сказав він.

Безумовно, питання з функціонуванням УПЦ МП має бути вирішене. Представник ГУР МО додав, що це важливо для гарантії національної безпеки України.

Нагадаємо, Служба безпеки України провела контррозвідувальні (безпекові) заходи на території одного з монастирів Мукачівської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті. Також повідомлялося, що Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві. Як повідомлялося, СБУ провела обшуки в єпархіях Московської церкви на Тернопільщині та Прикарпатті.