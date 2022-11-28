Нова допомога від НАТО та пропаганда в церквах. П'ять важливих новин 28 листопада 

Триває 278 доба війни, ми ще на крок ближче до перемоги

Сьогодні, у понеділок, 28 листопада, триває 278 доба війни. «Главком» традиційно зібрав для своїх читачів найважливіші новини доби, що минає, аби ви були в курсі ситуації.

Україна, ймовірно, отримає нову допомогу від держав НАТО

Міністри закордонних справ НАТО на зустрічі в Бухаресті цього тижня пообіцяють надати довгострокову підтримку Україні, яка захищається від російських повітряних, ракетних і наземних атак. Йдеться про паливо, електрогенератори, медикаменти, зимове спорядження та пристрої для боротьби з безпілотниками.

Прогноз успіхів для ЗСУ

Окупанти сприймають перспективу українського контрнаступу через річку Дніпро як серйозну загрозу. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). Як зазначають військові аналітики, вибір укріплень армії РФ на Кінбурнській косі та навколо неї вказує на те, що загарбники не планують утримувати позиції на самій Косі, якщо ЗСУ розпочнуть контрнаступ на неї.

Як інформує Генштаб, на Кінбурнській косі у Миколаївській області продовжуються бойові дії, проте роботу ускладнюють погодні умови.

Нові обшуки в храмах УПЦ МП: виявлено шеврони бойовиків та російську пропаганду

Співробітники СБУ та Нацполіції знайшли велику кількість антиукраїнських матеріалів під час безпекових заходів на території Почаївської духовної семінарії та Івано-Франківської єпархії УПЦ (МП). Зокрема, СБУ виявила літературу, в якій заперечується існування українського народу, його мови, а також саме право України на державність, і, навпаки, наголошується, що це нібито штучно створена держава.

«Пункти незламності» відображатимуться на онлайн-мапі для всієї України

Сайт з інтерактивною мапою відображатиме три категорії пунктів:

«Пункти незламності» – це місця організовані обласною владою та ДСНС, які мають генератор (підзарядка гаджетів), тепло, інтернет, чай/каву, аптечку.

«Пункти незламності» відповідального бізнесу – тут є можливість безкоштовно підзарядити гаджети.

Магазини, аптеки, АЗК та відділення банків, які будуть працювати у разі відключення електроенергії (не надають послуги з підзарядки гаджетів).

Знайти всі пункти можна тут.

Жахлива статистика: сотня вбитих Героїнь та 16 тис. ракетних атак

Від початку повномасштабного російського вторгнення до України у боротьбі з російськими загарбниками загинула 101 жінка-військовослужбовиця. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Наразі у ЗСУ проходять службу 59 тисяч 786 жінок.

Крім того, за останні дев'ять місяців Росія здійснила понад 16 тис. ракетних ударів по Україні. 97% російських цілей – цивільні.

Нагадаємо, триває 278 повномасштабної війни Росії проти України. Ворог здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільних об’єктах. Зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури в глибині території України. Зокрема, ворог утримує в готовності авіаційне угруповання та кораблі-носії крилатих ракет.