СБУ проводить обшуки у Мукачівській єпархії Московської церкви (фото)

Проводиться огляд території та приміщень монастиря для виявлення заборонених до обігу предметів

СБУ перевіряє дані про наміри використання єпархії як осередку «русского мира»

Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території одного з монастирів Мукачівської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Заходи відбуваються спільно з управлінням патрульної поліції та Ужгородським зональним відділом військової служби правопорядку у межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що враховуючи збройну агресіюф РФ, зростають ризики вчинення злочинів проти безпеки громадян, державного суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці:

проводять огляд території та приміщень монастиря для виявлення заборонених до обігу предметів;

здійснюють перевірку осіб на території монастиря щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

СБУ зазначає, що усі дії відбуваються в межах чинного законодавства та проводяться для:

перевірки даних про наміри використання єпархії як осередку «русского мира»;

недопущення використання приміщень УПЦ для переховування громадян країни-агресора, зберігання заборонених предметів тощо;

убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

«У своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України», – додали в пресцентрі.

Раніше СБУ провела обшуки в єпархіях Московської церкви на Тернопільщині та Прикарпатті.

Нагадаємо, 22 листопада Служба безпеки України проводила обшуки на території монастирів Рівненщини. У Корецькому Свято-Троїцькому монастирі виявили пропагандистські матеріали. Там знайшли літературу «Беседы о русской земле», газети «Русский вестник» та «Русский дом». Перевірки тривають.

Також 22 листопада Служба безпеки України провела контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві.