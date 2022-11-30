СБУ проводить обшуки у Мукачівській єпархії Московської церкви (фото)
СБУ перевіряє дані про наміри використання єпархії як осередку «русского мира»
Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території одного з монастирів Мукачівської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті. Про це повідомляє пресцентр СБУ.
«Заходи відбуваються спільно з управлінням патрульної поліції та Ужгородським зональним відділом військової служби правопорядку у межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що враховуючи збройну агресіюф РФ, зростають ризики вчинення злочинів проти безпеки громадян, державного суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.
За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці:
- проводять огляд території та приміщень монастиря для виявлення заборонених до обігу предметів;
- здійснюють перевірку осіб на території монастиря щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.
СБУ зазначає, що усі дії відбуваються в межах чинного законодавства та проводяться для:
- перевірки даних про наміри використання єпархії як осередку «русского мира»;
- недопущення використання приміщень УПЦ для переховування громадян країни-агресора, зберігання заборонених предметів тощо;
- убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.
«У своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України», – додали в пресцентрі.
Раніше СБУ провела обшуки в єпархіях Московської церкви на Тернопільщині та Прикарпатті.
Нагадаємо, 22 листопада Служба безпеки України проводила обшуки на території монастирів Рівненщини. У Корецькому Свято-Троїцькому монастирі виявили пропагандистські матеріали. Там знайшли літературу «Беседы о русской земле», газети «Русский вестник» та «Русский дом». Перевірки тривають.
Також 22 листопада Служба безпеки України провела контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві.
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