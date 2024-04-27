Розвідка уразила радіолокаційну систему росіян вартістю $5 млн (відео)

Оборонці влучили в нову російську розробку «Подльот»

Українські оборонці вдарили по дороговартісній російській радіолокаційній системі (РЛС) 48Я6 К-1 «Подльот». Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.



Група ГУР МО «Гуси-9» спільно з військовослужбовцями 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки «Чорний ліс» виявили та вдарили по російській РЛС «Подльот».

«Успішного вогневого ураження завдали по антенно-фідерній установці та дизельній станції, що живила комплекс», – зазначили розвідники.

За їхніми даними, РЛС «Подльот» – порівняно нова російська розробка, на озброєння армії держави-агресорки її почали постачати у 2015 році. Вартість такої системи складає понад 700 мільйонів рублів (понад 5 млн дол.).



У ГУР додали, що цю систему ворог використовував для виявлення та передачі координатів цілей російським зенітно-ракетним комплексам С-300/С-400.

Нагадаємо, триває 794-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнення.

За даними аналітиків ISW, російські окупанти просунулися на північний захід від Авдіївки. Ворог має намір обійти Часів Яр та створити умови для оперативного оточення і захоплення населеного пункту.