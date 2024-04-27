Окупанти просунулися під Авдіївкою: аналіз ISW

Російські війська незначно просунулися на лівому березі Херсонської області

Російські окупанти просунулися на північний захід від Авдіївки. Ворог має намір обійти Часів Яр, та створити умови для оперативного оточення і захоплення населеного пункту. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських сил

26 квітня позиційні бойові дії тривали на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було. Позиційні бої тривали в районі Кислівки, Берестового, Стельмахівки, Дружелюбівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Торського, Серебрянського лісництва і Білогорівки. Російський блогер стверджував, що російські війська просунулися поблизу Тернів і Ямполівки, але ISW не знайшов візуальних доказів цього твердження.

На Сіверському напрямку (на північний схід від Бахмута) 26 квітня тривали позиційні бої, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Позиційні бої тривали в районі Верхньокам'янського, Миколаївки, Виїмки та Спірного.

26 квітня російські війська продовжували наступ у районі Часового Яру, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Бойові дії точилися поблизу Богданівки, мікрорайонів Новий і Канал на сході Часового Яру, біля Іванівського, заповідника Ступки-Голубовського, Кліщіївки та поблизу Шумів.

Речник Групи військ Української Хортиці підполковник Назар Волошин 26 квітня заявив, що російські війська атакують Богданівку, Іванівське, Кліщіївку та Андріївку (на південний схід від Часів Яру) з метою обійти Часів Яр і створити умови для оперативного оточення та захоплення населеного пункту. Волошин заявив, що російські війська зосереджують зусилля на прориві української оборони на схід від Часового Яру, форсуванні Сіверсько-Донецького каналу Донбасу, захопленні Часового Яру та створенні умов для наступних наступів на Краматорську агломерацію (фортеця Слов’янськ – Краматорськ – Дружківка – Костянтинівка).

Російські війська нещодавно досягли тактичних успіхів на північний захід від Авдіївки та, як повідомляється, просунулися далі в цьому районі станом на 26 квітня. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 квітня, показують, що російські війська нещодавно здійснили незначне просування в центрі Соловйового (на північний захід від Авдіївки) та в центрі Семенівки (на захід Авдіївки).

26 квітня російські війська продовжували наступальні дії на захід і південний захід від Донецька, але підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі не було. Бої тривали на захід від Донецька поблизу Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька поблизу Побєди, Новомихайлівки та Водяного.

У районі кордону Донецько-Запорізької області тривали позиційні бої. Російський блогер стверджував, що російські війська просунулися на глибину до 200 метрів поблизу Урожайного, хоча ISW не спостерігав візуальних доказів цієї заяви. Повідомляється, що 26 квітня російські війська просунулися на захід Запорізької області, але підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі не було. Позиційні бої тривали поблизу Роботиного та на північний захід від Вербового.

Російські війська незначно просунулися на лівому березі Херсонської області на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі 26 квітня. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 квітня, показують, що російські війська незначно просунулися в межах Кринок, хоча наступ, ймовірно, не нещодавній.