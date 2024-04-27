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ЗСУ за добу відбили понад 85 атак росіян – Генштаб

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ЗСУ за добу відбили понад 85 атак росіян – Генштаб
Протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнення
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 27 квітня

Триває 794-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 27 квітня.

Ворожі удари по Україні

Загалом, ворог завдав 12 ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив 83 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі, російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні, застосувавши крилаті ракети різних типів. Інформація щодо даної атаки уточнюється.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Волфине Сумської області та місто Суми; Дергачі, Висока Яруга, Липці, Огірцеве, Піщане, Глушківка та Водяне Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка на Луганщині; Терни, Парасковіївка, Часів Яр, Диліївка, Євгенівка, Лозуватське, Бердичі, Олександропіль, Костянтинівка, Калинове, Архангельське, Очеретине, Мемрик, Новобахмутівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області; Томарине та Кринки Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 10 атак в районах населених пунктів Кислівка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог 14 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Дружелюбівка Харківської області; Греківка та Серебрянське лісництво Луганської області; Терни та південніше Зарічного на Донеччині.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 10 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської та Новий, Виїмка, Спірне, Іванівське і Кліщіївка Донецької областей.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 29 атак в районах населених пунктів Архангельське, Керамік, Очеретине, Семенівка, Уманське, Калинове.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Пречистівка та Урожайне, де ворог 17 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку окупанти три рази атакували позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснив чотири безуспішні атаки на позиції наших військ.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох районах зосередження особового складу, одній радіолокаційній станції, одному складу боєприпасів, трьох засобах протиповітряної оборони, одній станції РЕБ, одному складу матеріально-технічних засобів противника.

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Теги: фронт війна ворог Генштаб окупанти

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