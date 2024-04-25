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ЗСУ під час тривоги збили ракету над Дніпропетровщиною

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ під час тривоги збили ракету над Дніпропетровщиною
фото ілюстративне

Згодом моніторингові телеграм-канали повідомили про повторну атаку на Дніпропетровщину

Українські захисники збили ворожу ракету над Криворізьким районом. Про це повідомив голова ОДА Сергій Лисак.

«Вибух у Криворізькому районі – то робота ППО. Оборонці з ПвК «Схід» збили ворожу ракету», – написав Лисак. 

Згодом моніторингові телеграм-канали повідомили про повторну атаку на Дніпропетровщину. Під ударом ворога Покровський район Донеччини та Кривий Ріг на Дніпропетровщині. 

Нагадаємо, в Україні в 13:01 вдруге за день лунає сигнал тривоги. Моніторингові телеграм-канали повідомляють про загрозу балістики зі сходу.

Триває 792-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 13 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 105 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.
 
 
 
 
 

Теги: Дніпропетровщина ракета війна

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