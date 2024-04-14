Десяті роковини початку АТО на Донбасі: Сирський звернувся до українців

Головком закликав згадати і пом’янути всіх українських захисників і захисниць, які поклали свої життя за свободу нашої держави

Рівно 10 років тому, 14 квітня 2014 року, на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України розпочалася Антитерористична операція. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський подякував нашим оборонцям, які тоді стали на захист незалежності України і захищають її зараз. Про це він написав у Facebook.

«Оголошення Антитерористичної операції стало реакцією на захоплення Слов’янська спецпідрозділом ФСБ РФ на чолі з міжнародним злочинцем, за наказом очільника Кремля», – нагадав Сирський.

Він зазначив, що з честю виконував обов’язки і начальника штабу, і заступника керівника, і керівника АТО.

«Щиро дякую кожному українському захиснику і захисниці, які тоді, навесні 2014 року, стали до лав підрозділів Сил безпеки і оборони України, щоб захистити нашу Батьківщину від російських терористів та агресорів, які принесли на нашу землю страждання і смерть. Дякую кожному, хто захищав і захищає незалежність України. Цього дня ми повинні згадати і пом’янути усіх українських захисників і захисниць, які поклали свої життя за свободу нашої держави у протистоянні російській навалі. Вічна слава і вічна пам’ять нашим героям!», – сказав головком.

Він підкреслив, що боротьба триває, і українці роблять усе, щоб звільнити свою землю.

«Усі, хто брав участь у Антитерористичній операції, дуже добре засвоїли, що українське сонце сходить за териконами на Донбасі!», – додав Сирський.

Нагадаємо, що триває 781-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень. Найактивніше окупанти атакують на Бахмутському напрямку. Там наші воїни відбили 36 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка, Іванівське, Новий, Опитне, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

За даними аналітиків ISW, російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Часового Яру і продовжили наступальні операції в цьому районі. Повідомляється, що окупанти також досягли незначних успіхів на Донеччині.