Зеленський пояснив, навіщо потрібно мобілізувати молодь на війну

Зеленський каже, що молоді люди більше потрібні на війні, адже війна є сучасною

За словами президента, нові бійці віком до 30 років можуть дати Україні технологічний прогрес у війні проти Росії

На заміну нинішніх військових Збройних сил України потрібні молоді бійці. Справа не лише у кращій фізичній формі, а й в обізнаності в сучасних технологіях. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю на каналі HugoDécrypte.

«Є відповідні критерії та пріоритети щодо віку і фізичного стану бійців, яких потрібно тренувати й після цього вони відправляються на фронт. І цей запит є від військового командування. Показуючи конкретні цифри, які потрібні їм в українському війську, потрібно готувати бригади які прийдуть на заміну тих бригадах які вже два роки стоять на фронті», – сказав Зеленський.

Очільник України додав, що для того, щоб це була адекватна заміна людям потрібна тренуватися і бути в підготовленому фізичному стані.

«При всій повазі до наших воїнів, але ми говоримо про те що є різниця між 25-річним воїном і 50-річним воїном. І це факт. На різних напрямках різні виклики, різна війна і різні технології. Більш молоді люди сьогодні потрібні тому, що більш сучасна війна. Йдеться не тільки про фізичний стан, але й людей, які орієнтуються у технологіях, що дуже важливо. Оператори дронів, технології, кіберзахист тощо», – зазначив президент.

Зеленський наголосив, що нове покоління дуже добре орієнтується у сучасних технологіях.

«Молоде покоління орієнтується у технологіях набагато швидше. Вони це розуміють. І скажу відверто – вони все це самі своїми руками й створили. Їх мозок. Мозок молоді. І тому це також одна із причин. Тобто ми, я підписав закон який проголосував парламент України й всі ми це робили на запит військових. Там є аргументація всіх цих кроків», – додав глава держави.

Президент наголосив, що нові бійці віком до 30 років можуть дати технологічний прогрес у війні проти Росії.

«Молодь захищає так само свою землю, як і будь-яка людина. У всіх громадян України рівні права абсолютно. Так, здебільшого дорослі люди, які на війні – вони воюють заради майбутнього. Але це і майбутнє цієї молоді. Але й ця молодь, якій до 30 років, яка може дати технологічний прогрес у цій війні, може допомогти. Вони також борються за свою державу, за своє життя і за своє майбутнє», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, після закінчення великої війни одними з головних проблем, що постануть перед Україною, будуть демографічна криза, зміна статево-вікової структури та міграція. Ці проблеми мали місце ще до повномасштабного вторгнення, а згодом вони лиш загостряться.

До слова, покоління чоловіків, яким зараз 25-30 років, є в Україні найменш чисельним, а саме вони могли б більш ефективно захищати нашу країну від ворога. Про це експерти заговорили після того, як було зменшено призовний вік від 27 до 25 років.