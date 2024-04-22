Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський пояснив, навіщо потрібно мобілізувати молодь на війну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський пояснив, навіщо потрібно мобілізувати молодь на війну
Зеленський каже, що молоді люди більше потрібні на війні, адже війна є сучасною
фото: Вечірній Київ

За словами президента, нові бійці віком до 30 років можуть дати Україні технологічний прогрес у війні проти Росії

На заміну нинішніх військових Збройних сил України потрібні молоді бійці. Справа не лише у кращій фізичній формі, а й в обізнаності в сучасних технологіях. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю на каналі HugoDécrypte.

«Є відповідні критерії та пріоритети щодо віку і фізичного стану бійців, яких потрібно тренувати й після цього вони відправляються на фронт. І цей запит є від військового командування. Показуючи конкретні цифри, які потрібні їм в українському війську, потрібно готувати бригади які прийдуть на заміну тих бригадах які вже два роки стоять на фронті», – сказав Зеленський.

Очільник України додав, що для того, щоб це була адекватна заміна людям потрібна тренуватися і бути в підготовленому фізичному стані.

«При всій повазі до наших воїнів, але ми говоримо про те що є різниця між 25-річним воїном і 50-річним воїном. І це факт. На різних напрямках різні виклики, різна війна і різні технології. Більш молоді люди сьогодні потрібні тому, що більш сучасна війна. Йдеться не тільки про фізичний стан, але й людей, які орієнтуються у технологіях, що дуже важливо. Оператори дронів, технології, кіберзахист тощо», – зазначив президент.

Зеленський наголосив, що нове покоління дуже добре орієнтується у сучасних технологіях.

«Молоде покоління орієнтується у технологіях набагато швидше. Вони це розуміють. І скажу відверто – вони все це самі своїми руками й створили. Їх мозок. Мозок молоді. І тому це також одна із причин. Тобто ми, я підписав закон який проголосував парламент України й всі ми це робили на запит військових. Там є аргументація всіх цих кроків», – додав глава держави.

Президент наголосив, що нові бійці віком до 30 років можуть дати технологічний прогрес у війні проти Росії.

«Молодь захищає так само свою землю, як і будь-яка людина. У всіх громадян України рівні права абсолютно. Так, здебільшого дорослі люди, які на війні – вони воюють заради майбутнього. Але це і майбутнє цієї молоді. Але й ця молодь, якій до 30 років, яка може дати технологічний прогрес у цій війні, може допомогти. Вони також борються за свою державу, за своє життя і за своє майбутнє», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, після закінчення великої війни одними з головних проблем, що постануть перед Україною, будуть демографічна криза, зміна статево-вікової структури та міграція. Ці проблеми мали місце ще до повномасштабного вторгнення, а згодом вони лиш загостряться.

До слова, покоління чоловіків, яким зараз 25-30 років, є в Україні найменш чисельним, а саме вони могли б більш ефективно захищати нашу країну від ворога. Про це експерти заговорили після того, як було зменшено призовний вік від 27 до 25 років. 

Читайте також: Перегони на човнах. Як іноземці «рятують українців від війни» і що їм за це буває
Теги: війна мобілізація молодь Володимир Зеленський технології

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кабмін напрацьовує зміни до деяких постанов, які стосуватимуться ухилянтів
Міністр анонсував нові обмеження для ухилянтів
Вчора, 13:38
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
Столтенберг заявив, що країни НАТО вирішили передати Україні більше систем ППО
19 квiтня, 22:27
Пожежа виникли в районі місцевого військового аеродрому
У тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи: виникла пожежа (відео)
17 квiтня, 05:19
Російську техніку вартістю $100 млн. було уражено сімома дронами-камікадзе літакового типу
СБУ вразила радарну систему росіян за $100 млн, яка контролювала небо вглиб України
16 квiтня, 11:32
«Морпіху», комбату 65-ї бригади, за тіло «Бабая» росіяни пропонували винагороду
Комбат 65-ї бригади розповів, яку винагороду йому пропонували за тіло високопоставленого окупанта
14 квiтня, 19:25
Загроза нападу на Харківщині: прикордонники повідомили, чи нарощує ворог сили на кордоні
Загроза нападу на Харківщині: прикордонники повідомили, чи нарощує ворог сили на кордоні
8 квiтня, 11:19
Іран готує можливий напад на Ізраїль
Підготовка Ізраїлю до ймовірної атаки Ірану, вибухи у Росії: головне за ніч
5 квiтня, 06:00
Остап Бринський був фахівцем з публічних закупівель у сфері охорони здоров’я
Знаний аналітик пішов добровольцем. Згадаймо Остапа Бринського, який загинув під Бахмутом
30 березня, 09:00
«Зараз Харків Кремлю точно не по зубах»
Наступ на Харків!? Може, не варто вірити росіянам
27 березня, 15:00

Політика

Скандал із Тернопільською бібліотекою. Омбудсмен відреагував
Скандал із Тернопільською бібліотекою. Омбудсмен відреагував
Член Рахункової палати подав у відставку
Член Рахункової палати подав у відставку
Зеленський пояснив, навіщо потрібно мобілізувати молодь на війну
Зеленський пояснив, навіщо потрібно мобілізувати молодь на війну
Зеленський наказав підготувати «всеохопний план подальших дій» для захисту України
Зеленський наказав підготувати «всеохопний план подальших дій» для захисту України
Макрон пропонує світове перемир’я на період Олімпійських ігор: Зеленський відповів
Макрон пропонує світове перемир’я на період Олімпійських ігор: Зеленський відповів
Нардепи виступили проти номінації мільярдера Варданяна на Нобелівську премію миру
Нардепи виступили проти номінації мільярдера Варданяна на Нобелівську премію миру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
560K
У Сувальський коридор зайшов півторатисячний контингент під прикриттям авіації
13K
Одна з країн ЄС збирається обмежити прийом біженців із України
9904
Дівчина вкрала у полоненого окупанта кілька мільйонів рублів та кинула його
6733
Відсторонити Порошенка від засідань Ради? Регламентний комітет ухвалив рішення
6382
Справа Гринкевичів: Соня Морозюк розповіла, що наразі із її майном
6114
Вчений пояснив, якими будуть наслідки демографічної кризи за 20-30 років

Новини

Тариф на світло може бути переглянутий, бо енергосистемі потрібні кошти на відновлення, – радник прем'єра
Вчора, 12:36
Повернення ветеранів важливе для подолання дефіциту кадрів – представниця «Метінвесту»
20 квiтня, 14:34
Через руйнування енергетики уряд вимушений привести тариф на світло до собівартості, – нардеп
19 квiтня, 18:28
Прощання з військовим та активістом Павлом Петриченком (фото)
19 квiтня, 18:10
Малюська пояснив, які наслідки матиме «справа Гринкевичів» для державних закупівель
19 квiтня, 12:48
«Метінвест» запустив безкоштовний психологічний курс по взаємодії з ветеранами війни
19 квiтня, 11:58

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua