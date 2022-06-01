СБУ затримала жінку, яка координувала ракетні удари по Вінниці

Справу щодо жінки, яка симпатизувала Росії, направили до суду

Фігурантка справи виправдовувала та підтримувала російську агресію проти України

У Вінниці завершили розслідування щодо однієї з мешканок, прихильниці забороненої партії. У спілкуванні з росіянами жінка виправдовувала агресію РФ та передавала приблизні координати авіаударів. Про це йдеться у звіті управління Служби безпеки України у Вінницькій області.

«Фігурантка справи виправдовувала та підтримувала російську агресію проти України. Негативно висловлювалася про керівництво країни, передавала інформацію про місця авіаударів, де відмічала приблизні місця потрапляння ракет», – йдеться у повідомленні.

Справу щодо жінки, яка симпатизувала Росії, направили до суду. Їй інкримінують статтю 436-2. (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

Раніше повідомлялося, що ДБР оголосило підозру двом зрадникам, зокрема командиру корабля «Новочеркаськ». Полковник, вислуговуючись перед окупантами, передавав майно військової частини ЗСУ підрозділам артилерії та чорноморського флоту російської армії.