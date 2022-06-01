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  4. СБУ затримала жінку, яка координувала ракетні удари по Вінниці
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    Новини

    СБУ затримала жінку, яка координувала ракетні удари по Вінниці

    Справу щодо жінки, яка симпатизувала Росії, направили до суду - СБУ затримала жінку, яка координувала ракетні удари по Вінниці
    Справу щодо жінки, яка симпатизувала Росії, направили до суду
    фото: СБУ

    Фігурантка справи виправдовувала та підтримувала російську агресію проти України

    У Вінниці завершили розслідування щодо однієї з мешканок, прихильниці забороненої партії. У спілкуванні з росіянами жінка виправдовувала агресію РФ та передавала приблизні координати авіаударів. Про це йдеться у звіті управління Служби безпеки України у Вінницькій області.

    «Фігурантка справи виправдовувала та підтримувала російську агресію проти України. Негативно висловлювалася про керівництво країни, передавала інформацію про місця авіаударів, де відмічала приблизні місця потрапляння ракет», – йдеться у повідомленні.

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    СБУ затримала жінку, яка координувала ракетні удари по Вінниці
    СБУ затримала жінку, яка координувала ракетні удари по Вінниці
    СБУ затримала жінку, яка координувала ракетні удари по Вінниці

    Справу щодо жінки, яка симпатизувала Росії, направили до суду. Їй інкримінують статтю 436-2. (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

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    Теги: росія окупанти СБУ війна розслідування Україна окупація #stoprussia
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    СБУ затримала жінку, яка координувала ракетні удари по Вінниці