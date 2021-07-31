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    Операція «Чаус». Мережа вибухнула дотепними мемами (фото)

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    Екссуддя Чаус сам прийшов до будівлі сільради на Вінниччині, де розповів, що його викрали - Операція «Чаус». Мережа вибухнула дотепними мемами (фото)
    Екссуддя Чаус сам прийшов до будівлі сільради на Вінниччині, де розповів, що його викрали
    Фото з відкритих джерел

    Ситуація з Чаусом не лише викликає сміх, а й є свідченням того, що «правова держава» остаточно перетворилася на «шапіто»

    Екссуддю Миколу Чауса, якого в квітні 2021 року викрали невідомі, виявили у селі Мазурівка на Вінниччині. Ця історія може бути матеріалом для цілого серіалу. Поневіряння Чауса викликали шквал мемів у мережі. Хтось сміється, мовляв, Чауса викрали інопланетяни, хтось порівнює його із героями радянських фільмів «Джентельмени удачі» або «Кавказька полонянка». На мемах Чаус має гармонійний вигляд у компанії Володимира Зеленського та його батьків або ж поруч із Мендель.

    Уся ця історія доволі заплутана, вона не лише викликає сміх, але і є свідченням того, що шоу триває на усіх рівнях.

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    Операція «Чаус». Мережа вибухнула дотепними мемами (фото)
    Операція «Чаус». Мережа вибухнула дотепними мемами (фото)
    Операція «Чаус». Мережа вибухнула дотепними мемами (фото)
    Операція «Чаус». Мережа вибухнула дотепними мемами (фото)
    Операція «Чаус». Мережа вибухнула дотепними мемами (фото)
    Операція «Чаус». Мережа вибухнула дотепними мемами (фото)
    Операція «Чаус». Мережа вибухнула дотепними мемами (фото)
    Операція «Чаус». Мережа вибухнула дотепними мемами (фото)
    Операція «Чаус». Мережа вибухнула дотепними мемами (фото)
    Операція «Чаус». Мережа вибухнула дотепними мемами (фото)
    Операція «Чаус». Мережа вибухнула дотепними мемами (фото)
    Операція «Чаус». Мережа вибухнула дотепними мемами (фото)
    Операція «Чаус». Мережа вибухнула дотепними мемами (фото)
    Операція «Чаус». Мережа вибухнула дотепними мемами (фото)
    Операція «Чаус». Мережа вибухнула дотепними мемами (фото)

    Загалом деталі зникнення Чауса і його незвичайної появи на Вінниччині повинні бути детально з'ясовані правоохоронними органами.

    У численних ЗМІ повідомляють, що суддя-втікач сам прийшов до будівлі сільради, де розповів, що його викрали. Чауса затримала поліція, а згодом приїхали співробітники СБУ і «перехопили здобич» та відвезли у невідомому напрямку. Втікача мали передати НАБУ, яке розслідує справу проти Чауса.

    Нагадаємо, що колишнього суддю Миколу Чауса викрали 3 квітня в столиці Молдови Кишиневі, де він просив притулку. Його адвокат розповів, що група невідомих озброєних чоловіків схопили екссуддю в центрі міста. Згодом у міністерстві внутрішніх справ Молдови дійшли висновку, що Чауса викрали іноземні громадяни, які виїхали в Україну.

    7 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна непричетна до зникнення Чауса, і запропонував Молдові створити спільну робочу групу.

    У селі Мазурівка Вінницької області 30 липня Чаус знайшовся.

    Національне антикорупційне бюро заявило, що встановило автомобілі, якими СБУ везла до Києва колишнього суддю Миколу Чауса, і вимагало передати підозрюваного своїм детективам, але співробітники спецслужби не відреагували.

    До слова, раніше джерела «Главкома» повідомляли, що скандальний суддя Чаус може «знайтися» на кордоні.

    В Україні суддю Чауса підозрюють в отриманні хабаря в розмірі 150 тисяч доларів у серпні 2016 року. Хабар суддя закопав в городі в банках. Заарештувати Чауса не вийшло, після чого він втік на території Молдови, де був до цього року, поки його не викрали невідомі.

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    Теги: Молдова Україна Микола Чаус
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    Операція «Чаус». Мережа вибухнула дотепними мемами (фото)