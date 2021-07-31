Операція «Чаус». Мережа вибухнула дотепними мемами (фото)

Екссуддя Чаус сам прийшов до будівлі сільради на Вінниччині, де розповів, що його викрали

Ситуація з Чаусом не лише викликає сміх, а й є свідченням того, що «правова держава» остаточно перетворилася на «шапіто»

Екссуддю Миколу Чауса, якого в квітні 2021 року викрали невідомі, виявили у селі Мазурівка на Вінниччині. Ця історія може бути матеріалом для цілого серіалу. Поневіряння Чауса викликали шквал мемів у мережі. Хтось сміється, мовляв, Чауса викрали інопланетяни, хтось порівнює його із героями радянських фільмів «Джентельмени удачі» або «Кавказька полонянка». На мемах Чаус має гармонійний вигляд у компанії Володимира Зеленського та його батьків або ж поруч із Мендель.

Уся ця історія доволі заплутана, вона не лише викликає сміх, але і є свідченням того, що шоу триває на усіх рівнях.

Загалом деталі зникнення Чауса і його незвичайної появи на Вінниччині повинні бути детально з'ясовані правоохоронними органами.

У численних ЗМІ повідомляють, що суддя-втікач сам прийшов до будівлі сільради, де розповів, що його викрали. Чауса затримала поліція, а згодом приїхали співробітники СБУ і «перехопили здобич» та відвезли у невідомому напрямку. Втікача мали передати НАБУ, яке розслідує справу проти Чауса.

Нагадаємо, що колишнього суддю Миколу Чауса викрали 3 квітня в столиці Молдови Кишиневі, де він просив притулку. Його адвокат розповів, що група невідомих озброєних чоловіків схопили екссуддю в центрі міста. Згодом у міністерстві внутрішніх справ Молдови дійшли висновку, що Чауса викрали іноземні громадяни, які виїхали в Україну.

7 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна непричетна до зникнення Чауса, і запропонував Молдові створити спільну робочу групу.

У селі Мазурівка Вінницької області 30 липня Чаус знайшовся.

Національне антикорупційне бюро заявило, що встановило автомобілі, якими СБУ везла до Києва колишнього суддю Миколу Чауса, і вимагало передати підозрюваного своїм детективам, але співробітники спецслужби не відреагували.

До слова, раніше джерела «Главкома» повідомляли, що скандальний суддя Чаус може «знайтися» на кордоні.

В Україні суддю Чауса підозрюють в отриманні хабаря в розмірі 150 тисяч доларів у серпні 2016 року. Хабар суддя закопав в городі в банках. Заарештувати Чауса не вийшло, після чого він втік на території Молдови, де був до цього року, поки його не викрали невідомі.

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