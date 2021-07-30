Детективи НАБУ показали, як гналися за авто Служби безпеки із Чаусом

У НАБУ намагались зупинити машину СБУ з Чаусом, але їх проігнорували

Бюро стверджує, що співробітники СБУ відмовилися віддати Чауса детективам

Національне антикорупційне бюро заявило, що встановило автомобілі, якими СБУ везла до Києва колишнього суддю Миколу Чауса, і вимагало передати підозрюваного своїм детективам, але співробітники спецслужби не відреагували.

У пресслужбі НАБУ заявили, що СБУ проігнорувала «законні вимоги зупинитись і передати їм підозрюваного». У бюро стверджують, що Чауса незаконно доставили на Володимирську, 33 (до будівлі СБУ).

У НАБУ нагадали, що, відповідно до КПК, затриманого мають доставити до найближчого підрозділу органу досудового розслідування:

«Правоохоронці мають дотримуватись закону і передати підозрюваного, який розшукується детективами, уповноваженим представникам Національного бюро».

Раніше стало відомо, що колишній суддя Дніпровського районного суду міста Київ Микола Чаус вже доставлений до столиці. І він начебто доставлений у слідчий ізолятор СБУ.

Наразі спецназ НАБУ приїхав до центрального офісу СБУ на вулиці Володимирській. НАБУ просить правоохоронців віддати Чауса детективам Бюро.

Журналістам у Службі безпеки сказали, що «СБУ працює у звичному режимі. Деталі щодо Чауса – згодом».

Раніше адвокати екссудді Миколи Чауса після того, як його раптово виявили в селі на Вінниччині, говорили, що його везуть або до будівлі СБУ, або до будівлі НАБУ в Києві.

Нагадаємо, Могилів-Подільський райвідділ поліції повідомив, що суддя Микола Чаус 30 липня знайшовся у селі Мазурівка Вінницької області.

Дружина судді Світлана Чаус та його адвокат у Молдові Юліан Балан вважають, що на фото, яким супроводжувалися повідомлення про появу Чауса у селі Мазурівка, зафіксований саме він.

До слова, раніше джерела «Главкома» повідомляли, що скандальний суддя Чаус може «знайтися» на кордоні.

В Україні суддю Чауса підозрюють в отриманні хабаря в розмірі 150 тисяч доларів у серпні 2016 року. Хабар суддя закопав в городі в банках. Заарештувати Чауса не вийшло, після чого він втік до Молдови, де був до цього року, поки його не викрали невідомі.