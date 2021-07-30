Детективи НАБУ показали, як гналися за авто Служби безпеки із Чаусом
Бюро стверджує, що співробітники СБУ відмовилися віддати Чауса детективам
Національне антикорупційне бюро заявило, що встановило автомобілі, якими СБУ везла до Києва колишнього суддю Миколу Чауса, і вимагало передати підозрюваного своїм детективам, але співробітники спецслужби не відреагували.
У пресслужбі НАБУ заявили, що СБУ проігнорувала «законні вимоги зупинитись і передати їм підозрюваного». У бюро стверджують, що Чауса незаконно доставили на Володимирську, 33 (до будівлі СБУ).
У НАБУ нагадали, що, відповідно до КПК, затриманого мають доставити до найближчого підрозділу органу досудового розслідування:
«Правоохоронці мають дотримуватись закону і передати підозрюваного, який розшукується детективами, уповноваженим представникам Національного бюро».
Раніше стало відомо, що колишній суддя Дніпровського районного суду міста Київ Микола Чаус вже доставлений до столиці. І він начебто доставлений у слідчий ізолятор СБУ.
Наразі спецназ НАБУ приїхав до центрального офісу СБУ на вулиці Володимирській. НАБУ просить правоохоронців віддати Чауса детективам Бюро.
Журналістам у Службі безпеки сказали, що «СБУ працює у звичному режимі. Деталі щодо Чауса – згодом».
Раніше адвокати екссудді Миколи Чауса після того, як його раптово виявили в селі на Вінниччині, говорили, що його везуть або до будівлі СБУ, або до будівлі НАБУ в Києві.
Нагадаємо, Могилів-Подільський райвідділ поліції повідомив, що суддя Микола Чаус 30 липня знайшовся у селі Мазурівка Вінницької області.
Дружина судді Світлана Чаус та його адвокат у Молдові Юліан Балан вважають, що на фото, яким супроводжувалися повідомлення про появу Чауса у селі Мазурівка, зафіксований саме він.
До слова, раніше джерела «Главкома» повідомляли, що скандальний суддя Чаус може «знайтися» на кордоні.
В Україні суддю Чауса підозрюють в отриманні хабаря в розмірі 150 тисяч доларів у серпні 2016 року. Хабар суддя закопав в городі в банках. Заарештувати Чауса не вийшло, після чого він втік до Молдови, де був до цього року, поки його не викрали невідомі.