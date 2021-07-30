Адвоката не пустили до Чауса: у СБУ кажуть, що екссудді «офіційно немає в будівлі»

Адвокату Чауса в СБУ сказали, що екссудді в них офіційно немає

У СБУ спростовують інформацію про те, що привезли Миколу Чауса до свого центрального управління

Адвокат колишнього судді Миколи Чауса Ростислав Кравець заявив, що його не пустили до клієнта, тому що офіційно екссудді немає в будівлі СБУ. Про це повідомив адвокат у своєму Telegram-каналі.

«У зв'язку з тим, що місцезнаходження Миколи Чауса стало відомо, спробую домогтися зустрічі в СБУ зі своїм клієнтом. Сподіваюся СБУ не порушуватиме Закон і допустить адвоката до клієнта. Пройшов всередину будівлі СБУ. Чекаю рішення про допуск до клієнта», – написав Кравець.

За словами адвоката, до нього вийшов представник СБУ і повідомив, що «офіційно Чауса немає в будівлі і тому вони не можуть виконати моє прохання про допуск до клієнта».

«Поки на цьому все. Свої координати я залишив. Думаю, якщо він офіційно з'явиться в СБУ, мені повідомлять», - зазначив він.

Наразі спецназ НАБУ приїхав до центрального офісу СБУ на вулиці Володимирській. НАБУ просить правоохоронців віддати Чауса детективам Бюро.

Журналістам у Службі безпеки сказали, що «СБУ працює у звичному режимі. Деталі щодо Чауса – згодом».

Раніше адвокати екссудді Миколи Чауса після того, як його раптово виявили в селі на Вінниччині, говорили, що його везуть або до будівлі СБУ, або до будівлі НАБУ в Києві.

Нагадаємо, Могилів-Подільський райвідділ поліції повідомив, що суддя Микола Чаус 30 липня знайшовся у селі Мазурівка Вінницької області.

Дружина судді Світлана Чаус та його адвокат у Молдові Юліан Балан вважають, що на фото, яким супроводжувалися повідомлення про появу Чауса у селі Мазурівка, зафіксований саме він.

До слова, раніше джерела «Главкома» повідомляли, що скандальний суддя Чаус може «знайтися» на кордоні.

В Україні суддю Чауса підозрюють в отриманні хабаря в розмірі 150 тисяч доларів у серпні 2016 року. Хабар суддя закопав в городі в банках. Заарештувати Чауса не вийшло, після чого він втік на території Молдови, де був до цього року, поки його не викрали невідомі.