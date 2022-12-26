Очільник СБУ часів Януковича став головою окупаційної спецслужби Херсонщини

Якименко очолив так звану державну службу безпеки

Голову Служби безпеки України часів президента-втікача Віктора Януковича Олександра Якименка призначили очільником окупаційної спецслужби Херсонщини. Він очолив так звану державну службу безпеки. Про це пише херсонське видання «Мост» із посиланням на дані з російського Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

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Олександр Якименко у 1990-х роках служив у лавах збройних сил Росії. У 1999-2007 роках нібито працював на різних посадах у СБУ, однак підтверджень цієї інформації немає. 17 березня 2010 року він очолив управління СБУ в Севастополі і вже за рік отримав звання генерал-майора.

У 2011-2012 роках Якименко очолював управління СБУ в Донецькій області, потім став першим заступником голови СБУ і очільником Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю. 9 січня 2013 року його призначили головою СБУ. Під час Революції гідності він утік до росії.

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У грудні 2020 року Печерський районний суд Києва дозволив заочне розслідування проти колишнього голови Служби безпеки України Олександра Якименка.

Дозвіл надали у кримінальному провадженні щодо експрезидента Віктора Януковича, ексміністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та його заступника, самого Якименка та його першого заступника, а також командувача Внутрішніх військ МВС Станіслава Шуляка та інших високопосадовців. Їм інкримінують перешкоджання мітингам, перевищення влади, що призвело до тяжких наслідків, убивств та замахів на умисні вбивства, а також умисне завдання тяжких тілесних ушкоджень і терористичний акт у період з 18 по 20 лютого 2014 року.