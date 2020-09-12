У Рівному агент ФСБ намагався підірвати водозабір (відео)



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Контррозвідка СБУ затримала агента ФСБ РФ під час спроби вчинення диверсії на об’єкті критичної інфраструктури Фото пресслужби Служби безпеки України

Контррозвідники затримали зловмисника безпосередньо після закладання ним вибухового пристрою

Контррозвідники Служби безпеки України припинили розвідувально-підривну діяльність агента ФСБ РФ, який передавав ворогу інформацію військового характеру, а також намагався вчинити диверсію на одному із важливих об’єктів критичної інфраструктури Рівненської області

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Як повідомив вдень у суботу, 12 вересня 2020 року, пресцентр СБ України, оперативники та слідчі органів безпеки встановили, що у травні 2020 року мешканець Одеської області ініціативно встановив контакт з кадровим співробітником ФСБ РФ. За завданням куратора спочатку він передавав спецслужбі країни-агресора інформацію про один з військових об’єктів Одещини. Також зловмисник запропонував представникам ворожої спецслужби свої послуги у вчиненні вбивств українських військових, задіяних в операції Об’єднаних сил.

У вересні 2020 року агент ФСБ отримав нове завдання від кураторів: здійснити диверсію на одному з об’єктів «Рівнеоблводоканал».

Контррозвідники затримали зловмисника безпосередньо після закладання ним вибухового пристрою.

Вчинення диверсійного акту на об’єкті критичної інфраструктури могло б призвести до тривалого припинення водопостачання майже 50% побутових і промислових споживачів Рівного та інших районів області. Це мало б негативні наслідки в економічній, соціальній та санітарно-епідеміологічній сферах життєдіяльності регіону.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення слідчими СБУ затриманому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Як наголошується, викриття агента відбувалося під процесуальним керівництвом Рівненської обласної прокуратури.

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