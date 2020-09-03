Непокаране зло повертається: родичі загиблих на Донбасі воїнів вимагають створити ТСК щодо відправлених в Росію «вагнерівців»



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Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України має пролити світло на історію з «вагнерівцями»

Родичі українських воїнів просять розслідувати ситуацію навколо видачі «вагнерівців», затриманих у Білорусі

Рідні та близькі загиблих на Донбасі українських воїнів просять розслідувати ситуацію навколо видачі «вагнерівців», затриманих у Білорусі, російській владі.

У відеозверненнях, опублікованих у Facebook, вони закликають терміново створити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України, яка має пролити світло на історію з «вагнерівцями».



«Це не просто бійці одіозного підрозділу найманців. Це люди, які вбивали наших рідних, воювали проти нашої армії на Донбасі в 14-15 роках. Це військові злочинці, які вчинили безліч кривавих злочинів на території України. Частина з яких стали найбільш трагічними сторінками цієї війни», - пояснюють родичі загиблих.



Вони нагадують, що «вагнерівці» можуть бути причетними до збиття українських військових літаків «Іл-76» у Луганську, військових літаків «Су-25» та гелікоптера «Мі-8» під Слов’янськом. А також до збиття російським «Буком» малайзійського Боїнгу ‪MH17, внаслідок чого було вбито 298 громадян інших держав.



Мати загиблого в літаку ІЛ-76 Віталія Бондаренка Ніна Бондаренко пояснює: «Ось уже 6 років, як триває розслідування. Я дізналась, що в Білорусі затриманий загін «Вагнера», який був причетний до загибелі літака, і їх поостотназабно взяли і відпустили в Росію. Злочинців, які мають відповісти за смерть наших дітей. У мене велике прохання до президента, до Верховної Ради, яка повинна розслідувати і покарати винних».



Родичі наголошують, що не зацікавлені у скандалах, спекуляціях і появі десятків непідтверджених версій: «Нам потрібна правда, і чітке розуміння того, що держава виконує свої функції щодо захисту закону, своїх громадян, своїх воїнів, і служить торжеству справедливості - а не навпаки. Бо непокаране зло має властивість повторюватись знову, і що найгірше - нагадувати про себе тим людям, хто раніше пережив від нього біль втрати своїх близьких».



«Дуже багато у ЗМІ пишуть про те, що «вагнерівців», яких у Білорусі затримали, відпустили додому. І я наскільки пам’ятаю, ще два-три роки тому було повідомлення, що ІЛ-76 збивали «вагнерівці». І чомусь зараз їх відпустили. Наскільки я розумів зі ЗМІ, їх мали затримати. І я як батько хочу, щоб розібрались з цим питанням і створили ТСК при Верховній Раді. І щоб Президент, прокуратура та СБУ дали нам відповідь - батькам загиблих, чому так трапилось», - говорить батько загиблого в ІЛ-76 Павла Ніконова Сергій Степанович.



На думку рідних загиблих героїв, парламентська ТСК є практично єдиним інструментом, за допомогою якого можна знайти відповіді на ці запитання.



Віталіна Тарасова, вдова Героя України Костянтина Могилка, командира літака АН 30Б, що був збитий російськими найманцями у червні 2014 року, зазначає: «не розумію, чому було зірвано спецоперацію по передачі так званих «вагнерівців» до України. Це особи, які влітку 14-го року збивали наші літаки та гелікоптери. Попіл від цих літаків та від згорівши заживо пілотів ще й досі на руках цих людей. Вимагаю від Верховної Ради України, від СБУ створити тимчасову слідчу комісію, яка надасть відповіді на такі запитання. Кому було вигідно зірвати цю спецоперацію та віддати до Росії людей, які вбили наших рідних? Вимагаю прізвищ зрадників , справедливості та правди».



«Ми наполягаємо на тому, щоб така ТСК розпочала свою роботу негайно. Ігнорування наших вимог, як і вимог активної, небайдужої частини суспільства буде наругою над пам'яттю загиблих захисників України», - наголошують ініціатори парламентськького розслідування.