СБУ: Закарпаття опинилося на межі екологічного лиха через «трубу Медведчука»

Служба безпеки викрила керівництво підприємства на забрудненні та псуванні земель Закарпатської області

Служба безпеки України викрила керівництво ТОВ «Прикарпатзахідтранс» у масштабному забрудненні та псуванні земель Закарпаття. Підприємство, що спеціалізується на транспортуванні нафтопродуктів, завдало збитків екології регіону на 34 млн грн. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Наприкінці 2018 року підприємство самовільно розпочало демонтаж резервної гілки нафтопроводу «Самара-Західний напрямок» (в народі відома як «труба Медведчука», – ред). Зокрема, демонтовано цистерни та близько 33 км трубопроводу. І це без дозвільної документації. З метою отримання надприбутків ділки приховано «закопували» у ґрунт небезпечні відходи з цистерн. При цьому вони постійно нарощували обсяги небезпечних речовин, що могло спричинити екологічну катастрофу», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок несанкціонованого демонтажу трубопроводу, залишками пально-мастильних матеріалів забруднено майже 20 тис. м² земель. Частина з них біля місцевого водозабору.

За інформацією пресслужби Офісу генпрокуратури, нафтопродукти потрапили у ґрунт у села Росош на Свалявщині.

Такі дії призвели до тяжких наслідків із забруднення та псування земель. Прониклі в ґрунт речовини класифікують як надзвичайно небезпечні. Інженерно-екологічна експертиза підтвердила суму завданих державі збитків на понад 34 млн грн.

У фігурантів пройшли обшуки, під час яких було вилучено документацію, що доводить проведення операції. Ексголовному інженеру «Прикарпатзахідтрансу» повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК (Службова недбалість). Слідчі дії продовжуються.

Зазначимо, влітку «Укртранснафта» отримала дозвіл на користування «трубою Медведчука» – частиною нафтопроводу «Самара – Західний напрямок».

Нагадуємо, 1 липня «Укртранснафта» підписала із Агентством з розшуку і менеджменту активів (АРМА) договір на управління українською частиною нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок» терміном на 5 років.

Антимонопольний комітет на засіданні 11 червня надав дозвіл дочці «Нафтогазу», «Укртранснафті», управляти нафтопроводом «Самара – Західний напрямок».

Раніше енергетична митниця відмовила дочці «Нафтогазу», «Укртранснафті», у підтвердженні повноважень щодо управління окремими активами нафтопроводу «Самара – Західний напрямок», адже формально вони досі у власності «Прикарпатзахідтрансу».

Господарський суд Житомирської області відкрив провадження за позовом Фонду державного майна про повернення у власність держави нафтопроводу «Самара – Західний напрямок».

Агентство з розшуку та управління активами за результатами конкурсу обрало управителем частини нафтопроводу «Самара –Західний напрямок» дочку «Нафтогаза» – «Укртранснафту».

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на частину нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок». Трубопроводи «Самара-Західний напрямок» та «Грозний - Армавір – Трудова» були побудовані за часів Радянського Союзу і знаходилися у загальносоюзній власності. Після проголошення незалежності на підставі правонаступництва він мав перейти у власність держави Україна.

Проте посадові особи «дочки» російської компанії «Транснафтопродукт», «Прикарпатзахідтранс», трубопроводи у власність України не передали.

СБУ наголошувала, що вибуття нафтопроводу з державної власності ставить під загрозу функціонування об’єктів важливого господарського значення. Нафтопровід пов’язують з кумом Путіна членом ОПЗЖ Віктором Медведчуком, який у лютому потрапив під санкції РНБО. В ОПЗЖ зв'язок із нафтопроводом заперечують.