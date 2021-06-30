«Укртранснафта» взяла в управління «трубу Медведчука»

Так звана труба Медведчука перейшла в управління «Укртранснафти» на п'ять років

«Укртранснафта» підписала з Агентством з розшуку і менеджменту активів (АРМА) договір на управління української частини нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок» терміном на п'ять років.

Як повідомила пресслужба компанії, згідно з умовами договору «Укртранснафта» отримала права і обов'язки на здійснення господарської діяльності з транспортування, зберігання, перевалки на автомобільний і залізничний транспорт нафтопродуктів.

Компанія також зобов'язується протягом п'яти років забезпечувати не менше 1,1 млн грн щомісячного доходу державі від управління нафтопродуктопроводом.

У пресслужбі зазначають, що «Укртранснафта» планує найближчим часом отримати всі передбачені законодавством України дозволи, погодження, згоди, свідоцтва, ліцензії та інші документи, необхідні для початку експлуатації та належного управління нафтопродуктопроводом.

Як повідомлялося, «Укртранснафта» в кінці лютого 2021 року почала прийом на тимчасове відповідальне зберігання арештованого майна ТОВ «ПрикарпатЗахідтранс», в тому числі об'єктів лінійної частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок» (СЗН).

Пізніше «Укртранснафта» була відібрана переможцем конкурсу на керуючого активами української ділянки нафтопродуктопроводу. Для повноцінної експлуатації ділянки компанії необхідно отримати велику кількість дозвільних документів.

Зазначимо, господарський суд Житомирської області відкрив справу за позовом Фонду державного майна про повернення у власність держави нафтопроводу «Самара – Західний напрямок». Мова про так звану трубу Медведчука.

Раніше Рада національної безпеки та оборони України під головуванням президента Володимира Зеленського доручила повернути в державну власність «трубу Медведчука».

Також стало відомо, що нафтопродуктопровід «Самара – Західний напрямок», який відповідно до санкцій РНБО конфіскований у Віктора Медведчука, може перейти в управління Ігоря Коломойського.

Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла до Медведчука з обшуками. Пізніше стало відомо, що Медведчуку оголосили про підозру за трьома епізодами. Підозру оголосили і його поплічнику – Тарасу Козаку. Один з епізодів стосується незаконної передачі Росії родовища в окупованому Криму.

Згодом в Офісі Зеленського прокоментували підозру Медведчуку.

Як стало відомо під час спільного брифінгу очільників СБУ та Офісу генпрокуратури, Медведчук у 2015 році віддав окупантам кримське родовище «Глибоке». Нагадаємо, нардепи Віктор Медведчук та Тарас Козак підозрюється держзраді та у розграбуванні надр, які належать народу України.

Глава СБУ Іван Баканов оприлюднив інформацію щодо другої підозри Медведчуку і Козаку. Їх звинувачують в тому, що Віктор Медведчук передавав Тарасу Козаку секретну інформацію про розташування військового підрозділу ЗСУ. Окрім того, Медведчук і Козак готували проєкт «Промінь». Це план формування мережі агентів впливу з Росії для підривної діяльності в Україні.