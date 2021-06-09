Фонд держмайна хоче повернути «трубу Медведчука», суд призначив засідання

Засідання суду у межах провадження призначили на 14 вересня

Господарський суд Житомирської області відкрив справу за позовом Фонду державного майна про повернення у власність держави нафтопроводу «Самара – Західний напрямок». Мова про так звану трубу Медведчука. Про це повідомили у суді «Радіо Свобода».

У суді додали, що засідання у межах цього провадження призначили на 14 вересня.

«Детективи провели дуже ретельне розслідування цього факту, на сьогодні є підозрювані в цій справі. Вчора Господарський суд Житомирської області відкрив провадження за позовом Фонду держмайна про повернення цієї труби у власність держави», – заявив директор НАБУ Артем Ситник.

Суд просять скасувати державну реєстрацію права власності ТОВ «ПрикарпатЗахідтранс» та Пд-Західного акціонерного товариства трубопровідного транспорту нафтопродуктів на цю ділянку нафтопродуктопроводу.

Так, Національне антикорупційне бюро України та Спеціальна антикорупційна прокуратура завершили розслідування дій експерта, на підставі недостовірного висновку якої суд у 2017 році відмовив у визнанні права власності на частину нафтопродуктопроводів «Самара-Західний напрямок» за державою.

Нагадаємо, у лютому Вищий антикорупційний суд наклав арешт на ділянку нафтопродуктопроводу «Самара–Західний напрямок». Рішенням суду заборонено розпорядження, відчуження й користування об’єктами й лінійними ділянками, які задіяні в забезпеченні діяльності комплексу.

Раніше Рада національної безпеки та оборони України під головуванням президента Володимира Зеленського доручила повернути в державну власність «трубу Медведчука».

Також стало відомо, що нафтопродуктопровід «Самара – Західний напрямок», який відповідно до санкцій РНБО конфіскований у Віктора Медведчука, може перейти в управління Ігоря Коломойського.

Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла до Медведчука з обшуками. Пізніше стало відомо, що Медведчуку оголосили про підозру за трьома епізодами. Підозру оголосили і його поплічнику – Тарасу Козаку. Один з епізодів стосується незаконної передачі Росії родовища в окупованому Криму.

Згодом в Офісі Зеленського прокоментували підозру Медведчуку.

Як стало відомо під час спільного брифінгу очільників СБУ та Офісу генпрокуратури, Медведчук у 2015 році віддав окупантам кримське родовище «Глибоке». Нагадаємо, нардепи Віктор Медведчук та Тарас Козак підозрюється держзраді та у розграбуванні надр, які належать народу України.

Глава СБУ Іван Баканов оприлюднив інформацію щодо другої підозри Медведчуку і Козаку. Їх звинувачують в тому, що Віктор Медведчук передавав Тарасу Козаку секретну інформацію про розташування військового підрозділу ЗСУ. Окрім того, Медведчук і Козак готували проєкт «Промінь». Це план формування мережі агентів впливу з Росії для підривної діяльності в Україні.