  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Фонд держмайна хоче повернути «трубу Медведчука», суд призначив засідання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Фонд держмайна просить суд повернути ділянку нафтопродуктопроводу &laquo;Самара&ndash;Західний напрямок&raquo; у власність України - Фонд держмайна хоче повернути «трубу Медведчука», суд призначив засідання

    Фонд держмайна просить суд повернути ділянку нафтопродуктопроводу «Самара–Західний напрямок» у власність України

    Фото з відкритих джерел

    Засідання суду у межах провадження призначили на 14 вересня

    Господарський суд Житомирської області відкрив справу за позовом Фонду державного майна про повернення у власність держави нафтопроводу «Самара – Західний напрямок». Мова про так звану трубу Медведчука. Про це повідомили у суді «Радіо Свобода».

    У суді додали, що засідання у межах цього провадження призначили на 14 вересня.

    «Детективи провели дуже ретельне розслідування цього факту, на сьогодні є підозрювані в цій справі. Вчора Господарський суд Житомирської області відкрив провадження за позовом Фонду держмайна про повернення цієї труби у власність держави», – заявив директор НАБУ Артем Ситник.

    Суд просять скасувати державну реєстрацію права власності ТОВ «ПрикарпатЗахідтранс» та Пд-Західного акціонерного товариства трубопровідного транспорту нафтопродуктів на цю ділянку нафтопродуктопроводу.

    Так, Національне антикорупційне бюро України та Спеціальна антикорупційна прокуратура завершили розслідування дій експерта, на підставі недостовірного висновку якої суд у 2017 році відмовив у визнанні права власності на частину нафтопродуктопроводів «Самара-Західний напрямок» за державою.

    Нагадаємо, у лютому Вищий антикорупційний суд наклав арешт на ділянку нафтопродуктопроводу «Самара–Західний напрямок». Рішенням суду заборонено розпорядження, відчуження й користування об’єктами й лінійними ділянками, які задіяні в забезпеченні діяльності комплексу.

    Раніше Рада національної безпеки та оборони України під головуванням президента Володимира Зеленського доручила повернути в державну власність «трубу Медведчука».

    Також стало відомо, що нафтопродуктопровід «Самара – Західний напрямок», який відповідно до санкцій РНБО конфіскований у Віктора Медведчука, може перейти в управління Ігоря Коломойського.

    Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла до Медведчука з обшуками. Пізніше стало відомо, що Медведчуку оголосили про підозру за трьома епізодами. Підозру оголосили і його поплічнику – Тарасу Козаку. Один з епізодів стосується незаконної передачі Росії родовища в окупованому Криму.

    Згодом в Офісі Зеленського прокоментували підозру Медведчуку.

    Як стало відомо під час спільного брифінгу очільників СБУ та Офісу генпрокуратури, Медведчук у 2015 році віддав окупантам кримське родовище «Глибоке». Нагадаємо, нардепи Віктор Медведчук та Тарас Козак підозрюється держзраді та у розграбуванні надр, які належать народу України.

    Глава СБУ Іван Баканов оприлюднив інформацію щодо другої підозри Медведчуку і Козаку. Їх звинувачують в тому, що Віктор Медведчук передавав Тарасу Козаку секретну інформацію про розташування військового підрозділу ЗСУ. Окрім того, Медведчук і Козак готували проєкт «Промінь». Це план формування мережі агентів впливу з Росії для підривної діяльності в Україні.

    Теги: Віктор Медведчук нафтопродукти суд НАБУ Артем Ситник розслідування Фонд державного майна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Фонд держмайна хоче повернути «трубу Медведчука», суд призначив засідання