Лісівники мітингують біля будівлі Кабміну: озвучено низку важливих вимог

На заході присутні близько 300 працівників галузі та активістів з різних регіонів України

28 жовтня біля будівлі Кабінету міністрів України відбувається мітинг працівників вітчизняної лісогосподарської галузі. На ньому присутні близько 300 людей. Співробітники лісгоспів та громадські активісти вимагають скасувати реформу лісового господарства, яка передбачає суттєве укрупнення підприємств галузі. Про це «Главкому» повідомила активістка ГО «За ліс» Юлія Давидова.

«Реформою передбачене укрупнення лісогосподарських підприємств, та, відповідно, скорочення їх кількості з 318 до 171. Тому, якщо наразі кожен лісгосп, як правило, відповідає за одиницю лісового фонду, після реформування, кожному буде ввірено 2-3», – пояснила громадська діячка.

За словами активістки, працівники галузі вбачають небезпеку в тому, що під час ліквідації частини лісгоспів, деякі лісові угіддя, зокрема, мисливські, можуть просто «зникнути» з мапи державних лісових угідь України.

Підтверджує можливість майбутніх зловживань і той факт, що кінцевого тексту «Державної стратегії» управління лісами України до 2035 року», в межах якої відбуватиметься реформування, немає у відкритому доступі, її громадського обговорення практично не відбувалося.

До того ж вже зараз говориться про скорочення штату працівників лісгоспів внаслідок реформи – щонайменше на 20%.

Працівники галузі зазначають, що це тільки головні ризики втілення реформи, яких існує безліч. Лісові господарства в переважній більшості є наповнювачами місцевих бюджетів, а це означає, що ОТГ залишаться без коштів. Не буде кому охороняти лісфонд та обороняти кордони, адже багато лісгоспів розташовані на кордоні України та є стратегічно важливими!

Наразі активісти відправили звернення президенту України, прем’єру, Генеральній прокурорці, голові РНБО, головам обласних рад і адміністрацій, народним депутатам з метою звернути увагу на існуючу проблему та запобігти можливому руйнуванню системи лісового господарства України.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський заявив про запуск програми, метою якої є збільшення в Україні площі лісів на мільйон гектарів. Про це він повідомив під час свого виступу в межах всеукраїнського форуму «Україна 30. Екологія».

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